„Einen Überschuss an Mut und Hoffnung“ - Pfadfinderbildungsstätte feiert 20. Geburtstag

Von: Dirk Faß

In der Pfadfinderbildungsstätte in der Sager Schweiz ... © fa

Sage – Die Pfadfinderbildungsstätte in Sage ist 20 Jahre alt geworden. Inzwischen kann die Bildungseinrichtung in der Sager Schweiz auf nicht weniger als 100 000 Übernachtungen zurückblicken. „Wer hätte gedacht, dass sich aus dieser Idee ein solch großes und erfolgreiches Projekt entwickelt“, sagt der Gründer Dirk von der Heide. „Wir hatten einen Überschuss an Mut und Hoffnung und einen langen Atem. Das doch sehr übersichtliche Eigenkapital konnte mit Fördergeldern immer wieder ergänzt werden“, blickt er zurück.

Daher sei auch viel in Eigenleistung gebaut und gewerkelt worden. Auch ein eigener Sager Pfadfinderstamm wurde gegründet. Der Zuspruch und die Belegungszahlen wuchsen von Jahr zu Jahr. Eine weitere Immobilie als Tagungsstätte am Sager Ortsrand und auch eine größere Liegenschaft für ein Insektenschutzprojekt konnte erworben werden. Das gesamte Projekt hat mittlerweile eine stattliche Größe erreicht: Dieses Jahr werden vermutlich annähernd 10 000 Übernachtungen und viele Tagesbesuche in der Sager Schweiz zu verzeichnen sein.

... können Jugendliche viel lernen und erleben. © Privat

Die Bildungsstätte ist mit vielen Schulen, Kindergärten und Bildungsträgern aus der Region gut vernetzt. Des Öfteren finden auch gemeinsame Veranstaltungen statt. So arbeiten unter anderem das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und die Graf-von-Zeppelin-Schule in Ahlhorn sowie die örtliche Peter-Lehmann-Grundschule und der Arche-Noah-Kindergarten in Sage mit der Einrichtung zusammen. Das gilt auch für die evangelische Familienbildungsstätte Oldenburg (EFB) und die ländliche Erwachsenenbildung (LEB), die in Sage Räume und Programme buchen. Von der Heide steht ein zehnköpfiges Haus-Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und zusätzlich weitere zwölf freiberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter im Programmbereich zur Verfügung. Der Leiter der Bildungsstätte, dem der Erfolg des Hauses vor allem zu verdanken ist, erklärte: „Die Pfadfinderbildungsstätte ist ein ambitioniertes und erfolgreiches Projekt. Zu dieser Entwicklung haben viele einzelne Personen und Institutionen beigetragen. Sei es mit Geld-, Zeit-, Sachspenden, mit guten Kontakten oder auch mit aktiver politischer Unterstützung. All jenen Förderer gilt ein riesengroßer Dank.“

Am Sonnabend, 29. April, lädt die Stätte zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 17 Uhr gibt es Spiel, Spaß und Abenteuer für Kinder jedes Alters. Nach dem folgenden Jubiläumsakt tritt ab 20 Uhr die Band „Schlagsaite“ auf mit ihrem eigenen Akustik-Sound. Virtuoser Folk trifft auf Polka-Rhythmik, Chansons und verträumten Akustik-Balladen. Auch zu dieser kostenlosen Veranstaltung laden die Pfadfinder ein.