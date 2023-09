„Peinlich“: Oldenburg verwechselt eigenes Rathaus in aufgedruckter Skyline

Von: Marcel Prigge

Eine amüsante, aber peinliche Verwechslung: Die Stadt Oldenburg druckt das falsche Rathaus auf ihre Dienstwagen. Jetzt meldet sich das andere Oldenburg zum Vorfall.

Oldenburg/Oldenburg – Die Stadt Oldenburg in Niedersachsen ist schön: Viele alte, sehenswerte Gebäude veredeln die Innenstadt. Das denken sich auch Mitarbeiter der Stadt und drucken ein Panorama, auf denen die schönsten Bauten in Schwarz auf weißem Grund zu sehen sind, auf die neuen Dienstwagen. Nur ist es leider zu einer peinlichen Verwechslung gekommen: Es wurde das falsche Rathaus aus einem anderen Oldenburg verwendet.

Oldenburg verwechselt das eigene Rathaus: Anderes Oldenburg in aufgedruckte Skyline geschlichen

Erkennbar ist dieses eigentlich nur für Menschen aus Schleswig-Holstein. Denn auch das Oldenburg in dem nördlicheren Bundesland hat ein schönes und markantes Rathaus, wie nun auch die Menschen in Niedersachsen feststellen mussten. Wie letztendlich genau das Bild der Silhouette es in die Riegen der verantwortlichen Mitarbeiter geschafft hat, lässt sich nicht mehr zurückverfolgen, teilte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage von kreiszeitung.de mit.

Das Oldenburger Rathaus, wie man es kennt. Auf den Dienstwagen der Stadt wurde jedoch ein anderes Rathaus als Symbol aufgeklebt. © Imago

„Die Erstbestellung liegt schon viele Jahre zurück – wer das wann in Auftrag gegeben und zu verantworten hat, kann leider nicht mehr nachvollzogen werden“, heißt es aus dem niedersächsischen Oldenburger Rathaus, das zuletzt von Klimaaktivisten beschmiert wurde. Das fehlerhafte Gebäude sei jedoch intern schon vor einiger Zeit aufgefallen, eine Neu-Produktion und korrigierte Version der Skyline sei auch bereits bei Anlässen und auf der Website des Serviceportals der Stadt verwendet worden.

Rathaus-Verwechslung in Oldenburg – alle 22 Dienstfahrzeuge betroffen

„Allerdings wurde leider vergessen, die Vorlage für die Dienstwagen-Fahrzeuge anzupassen und es ist auch niemandem aufgefallen, so dass die ausgetauschte Fahrzeugflotte beziehungsweise neu angeschaffte Dienstwagen mit der alten, fehlerhaften Skyline foliert wurden. Das war unser Fehler“, erklärt die Sprecherin weiter. Betroffen seien alle 22 Dienstfahrzeuge. Auch deshalb handele es sich um ein bedauerliches Versehen, dass sich das Gebäude eingeschlichen hat. Es sei beabsichtigt, die fehlerhaften Folierungen auf den Fahrzeugen nun zeitnah zu entfernen.

In den sozialen Medien sorgt der Fehler derweil für Unmut: „Peinlich“ schreibt ein Facebook-Nutzer. Ein anderer: „Blamabel. So wird mit unseren Steuergeldern rumgeschmissen“. Andere zeigen sich eher bedacht und kritisieren, dass der Aufruhr um das falsche Gebäude fast dem „Weltuntergang“ nahekomme.

„Mit unserem Rathaus als Motiv“: Bürgermeister von Oldenburg in Schleswig-Holstein schenkt Amtskollegen Kaffeetasse

Auch weiter nördlich, im Oldenburg in Holstein, sieht man den Irrtum eher gelassen: „In unserer Stadt hat die Verwechslung nach meiner Auffassung und Wahrnehmung für deutlich weniger Aufmerksamkeit gesorgt, als in Oldenburg in Oldenburg“, erklärt Bürgermeister Jörg Saba auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Stolz sei man auch vor dem Vorfall auf das eigene, historische Rathaus gewesen.

Das Rathaus Oldenburg in Holstein erinnert von seinem Äußeren nicht unbedingt an das Pendant im niedersächsischen Oldenburg. © Reinhard Balzerek/Imago

Saba hatte den Umstand zum Anlass genommen, Jürgen Krogmann, Bürgermeister von Oldenburg in Niedersachsen, ein Geschenk zu unterbreiten: „Ich habe meinem Amtskollegen Oberbürgermeister Krogmann eine Kaffeetasse mit unserem Rathaus als Motiv zugesendet. Anbei ein freundliches Schreiben, in dem ich meiner Hoffnung Ausdruck verliehen habe, dass sich die Gemüter in seiner Stadt schnell beruhigen.“

Trotz der amüsanten Verwechslung, die vielen Oldenburgern – egal in welchem Bundesland – ein „kleines Schmunzeln“ entlockt haben sollte, ordnet Saba die Umstände noch einmal ein: „Es war ein bedauerlicher Fehler, aber für die Bürgermeister beider Städte gibt es wesentlich dringendere und wichtigere Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen.“