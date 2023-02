Ortung am E-Scooter entlarvt jugendlichen Dieb

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Delmenhorst – Per Ortungssystem konnte die Polizei in Delmenhorst einen jugendliche E-Scooter-Dieb ermitteln.

Zwei Schülerinnen hatten am Dienstag gegen 8 Uhr ihre E-Scooter auf dem Gelände einer Schule am Pestalozziweg abgestellt und aneinandergeschlossen. Nach Schulschluss gegen 13.30 Uhr, mussten sie feststellen, dass sich beide E-Scooter nicht mehr an ihrem Abstellort befanden. Die Schülerinnen gingen von einem Diebstahl aus und informierten ihre Eltern. Der 32-jährige Vater einer der Geschädigten verständigte die Polizei und teilte mit, dass am E-Scooter seiner Tochter ein Ortungsgerät angebracht sei.

Die ständigen Standortangaben führten zum Auffinden des einen E-Scooters in einem Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße. Der dort angetroffene 19-jährige Besitzer gab an, den E-Scooter zuvor von einem 17-jährigen Bekannten aus Delmenhorst gekauft zu haben.

Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Der aufgefundene E-Scooter konnte der 15-Jährigen wieder ausgehändigt werden. Der zweite E-Scooter konnte jedoch bislang nicht gefunden werden.

Weitere Polizeimeldung aus Delmenhorst:

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 17 Uhr beabsichtigte ein 56-jähriger Radfahrer aus Delmenhorst, mit seinem Pedelec auf dem Radweg der „Annenheider Allee“ zu wenden, um seine Fahrt anschließend in Richtung Hasporter Damm fortzusetzen. Hierbei geriet er auf die Fahrbahn und wurde von dem Dacia eines 57-jährigen Delmenhorsters erfasst, der auf der Annenheider Allee in Richtung Brendelweg fuhr.

Am Pedelec sowie an dem Auto entstand geringer Sachschaden. Der 56-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt. Auf eine medizinische Behandlung verzichtete er laut Polizei.