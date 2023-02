Bald bekommt das Wasser aus Großenkneten mehr „Schub“

An der getauschten Pumpe in Großenkneten: Projektleiter Lutz Trittin (l.) und Werksleiter Stephan Fitze. © OOWV

Wasserverband hat Pumpentausch im Werk Großenkneten weitgehend abgeschlossen

Großenkneten – Fingerspitzengefühl und Erfahrung waren für die Mitarbeiter des Wasserwerks des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) in Großenkneten in den vergangenen Wochen gefragt. Galt es doch, eine große Baumaßnahme zu bewältigen: der Tausch einer kleineren gegen eine größere Pumpe (wir berichteten). Und damit waren mit umfangreichen Arbeiten verbunden, wie OOWV-Wasserwerksleiter Stephan Fitze in einer Mitteilung des Versorgers schildert: „Der Pumpentausch war nur eine von mehreren Baumaßnahmen, die derzeit im Werk ausgeführt werden. Die Auslastung der Kollegen ist dementsprechend hoch. Auch deshalb freuen wir uns, dass wir zumindest in diesem Bereich wieder einen geregelten Betrieb haben.“

Seit dem 16. Januar war der südliche Abgang des Wasserwerks Großenkneten für den Pumpenaustausch außer Betrieb. Die gesamte abgeforderte Wassermenge wurde seither nur über den Nordabgang abgegeben. Der Druck, mit dem das Trinkwasser durch das Verbundnetz gepumpt wird, sei „fein abgestimmt“. Die verschiedenen Wasserwerksstandorte und auch die Beschaffenheit der Landschaft spielten dabei wichtige Rollen, heißt es weiter. Da der Süden „höher“ liege als der Norden, sei in Richtung Vechta mehr Druck vonnöten, um das Nass an seinen Bestimmungsort zu bringen. Die Auswirkungen der Baumaßnahme spürten auch die Kunden: Im Norden des Werks – in Richtung Hude – stieg der Druck an, im Süden – etwa Großenkneten und Teilen von Wildeshausen – sank er leicht.

Proben sind noch nicht 100-prozentig

Seit Montag fließt das Trinkwasser wieder aus beiden Abgängen ins Netz. „Bisher haben eine große und zwei kleine Pumpen am Südabgang im Wasserwerk Großenkneten gewerkelt“, erklärt Projektleiter Lutz Trittin. „Das war ein redundantes System, in dem die zwei kleineren Pumpen für die größere einspringen konnte. Zukünftig werden dort zwei große und eine kleine arbeiten.“ Auch diese Pumpenkonstellation könne ebenfalls als „redundant“ bezeichnet werden.

Auch wenn der Südabgang wieder in Betrieb ist: Die neue Pumpe arbeitet noch nicht mit. Sie verrichtet wohl erst ab der kommenden Woche ihre Aufgabe. Die Gründe für die Verzögerung: Lieferschwierigkeiten bei zwei noch fehlenden Bauteilen. Zudem waren zwei Trinkwasserproben trotz mehrfacher Desinfektion noch nicht in Ordnung. „In Wasserwerken dürfen Anlagen oder Anlagenteile erst in Betrieb genommen werden, wenn das Ergebnis der Beprobung der Trinkwasserverordnung entspricht“, erklärt Fitze.

Und dann drücken zwei Pumpen mit je maximal 200 Kilowatt Motorleistung zusammen bis zu 1 500 Kubikmeter Trinkwasser in Richtung Süden. Rund 510 000 Euro investiert der OOWV nach eigenen Angaben in die Maßnahme, die nicht nur den Austausch einer Pumpe umfasst. Auch die direkt an sie angeschlossenen Rohrleitungen werden von 500 Millimeter auf 700 Millimeter vergrößert. „Damit erreichen wir in den Trinkwasserleitungen wieder die üblichen Wassergeschwindigkeiten“, so Trittin in der Mitteilung abschließend.