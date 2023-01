Studenten bringen in der Sager Schweiz Hunderte Stunden für die Biodiversität auf

+ © Franitza Einsatz für die Biodiversität: Hajo Tuschling (Natur- und Waldpädagoge, Bildungsstätte), Dirk von der Heide (Leiter Pfadfinderbildungsstätte), Frederike Brunswick, Annika Rühl, Melanie Schramma, Maximilian Schinkel, Marvin Schmid, und Dirk Faß (v.l.). Bei den Studenten fehlt Nicole Jordan. © Franitza

Studenten aus Oldenburg untersuchen Weide und Wald in Sage

Sage – Viele Hundert Stunden Arbeit haben sechs Studenten des Studiengangs Umweltwissenschaften der Universität Oldenburg in eine Weide sowie den angrenzenden Wald in Sage investiert. Für die angehenden Akademiker ist es Teil ihrer Abschlussarbeiten in dem Bachelorstudiengang oder eines speziellen Praktikums. Für den Verein „Wildmark“ (der zu dem Projekt „Sager Schweiz“ zählt, welchem auch die gleichnamige Pfadfinderbildungsstätte angehört), der das Areal vor einem Jahr erworben hat, ist es der Auftakt zu einem Projekt in Sachen Biodiversität: Wo bislang Rinder grasten und Getreide angebaut wurde, soll über Jahre hinweg neuer Lebensraum für Insekten, Vögel, Fledermäuse und Pflanzen entstehen.

Dazu habe sich Bildungsstätten-Leiter Dirk von der Heide eine wissenschaftliche Begleitung des Vorhabens gewünscht, berichtet Student Maximilian Schinkel. Der Kontakt sei Ende 2021 über einen Kommilitonen entstanden. Nach Absprachen, unter anderem mit ihren Dozenten, und der Entwicklung eines Konzeptes, habe die Gruppe dann vor rund einem Jahr mit ihrer Arbeit begonnen. Vorher sei allerdings noch ein Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises notwendig gewesen, erläutert Schinkel: Denn in seinem Fall sei es ja notwendig, Insekten zu fangen, um sie anschließend bestimmen zu können. „Es geht um den Vorher-Zustand“, fasst der 27-Jährige die Aufgabenstellung zusammen, „die Fläche war ja die ganze Zeit in Nutzung.“

Ziel sei, dort einmal einen insektenreichen Lebensraum zu schaffen. Für diese Vorarbeiten sei er monatelang alle zwei Wochen von Oldenburg nach Sage gefahren und habe dort circa drei Stunden lang die Fallen ausgeleert und neu aufgestellt – alles neben seinen normalen Verpflichtungen an der Hochschule. Doch sei es den anderen Studierenden nicht anders gegangen, etwa wenn es darum ging, nachts die Fledermäuse zu kartieren. Studentin Frederike Brunswick hat sich um die Pflanzenwelt des Bereichs gekümmert. Rund 120 Stunden habe sie von Mai bis Anfang August für ihre Daten-Sammlung aufgewendet, weitere 30 Stunden für die Auswertung, so die 25-Jährige. Man merke der Weide und dem Feld an, dass dort Gülle und Mineraldünger ausgebracht worden seien, berichtet sie von ihrer Arbeit. Geschützte Pflanzen habe sie keine entdeckt. Gleichwohl sehe sie Potenzial dafür, aus dem Bereich etwas zu entwickeln. Die Arbeit in Sage habe ihr „wahnsinnig viel Spaß gemacht“, die Zusammenarbeit mit dem Team der Bildungsstätte sei ausgezeichnet gewesen.

+ Von der Weide zu Wiese: Diese Fläche in Sage soll mit umgestaltet werden. © Franitza

„Ich bin jetzt in der Auswertungsphase“, berichtet Schinkel weiter. Das bedeute, dass er den ganzen Tag lang die gesammelten Tiere unter dem Mikroskop untersucht, anhand von Fachliteratur bestimmt und die Ergebnisse in Tabellen einträgt. Damit werde er den gesamten Januar beschäftigt sein, rund 180 bis 200 Stunden insgesamt, schätzt er. Das sei notwendig, um ein „schlüssiges Bild“ erstellen zu können. Seine Abschlussarbeit – die Verschriftlichung der Untersuchung – stehe erst danach an. Sein Interesse gelte den Laufkäfern. Gefunden habe er unter anderem den „Kleinen Puppenräuber“. Dieses nützliche Kerbtier komme in Baumkronen vor, etwa von Eichen. Dort ernähre es sich unter anderem von den Larven des schädlichen Eichenprozessionsspinners – daher auch der fantasievolle Name. Es sei nicht nur schön gewesen, so Schinkel, in der freien Natur zu arbeiten, sondern auch an einem Projekt beteiligt zu sein, damit etwas Neues zu schaffen und „etwas gegen das Insektensterben zu tun, auch wenn es nur auf 14 Hektar ist.“

Um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie die weitere Umgebung des Areals aussieht, sind die Studenten am Mittwoch mit dem Haaster Naturfreund und Lokalhistoriker Dirk Faß auf Tour gegangen. Er hat ihnen unter anderem die Lethe und deren Verlauf, die Ahlhorner Fischteiche mit ihren besonderen ökologischen Herausforderungen, aber auch die Landschaft am Rande des „Saager Meeres“ und des „Kleinen Sand“ gezeigt und erläutert.

Unterstüzung stets willkommen

Mit der Umgestaltung der Fläche werde im Laufe des Jahres nach und nach begonnen, erläutert Dirk von der Heide, Leiter der Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz. Dafür arbeite man auch mit Umweltberatungsbüros zusammen. Der Erwerb der Fläche durch den Verein „Wildmark“ sei vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) finanziell unterstützt worden. Die Bildungsstätte plane ihrerseits, das Areal für die Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen zu nutzen. Der Verein sowie die Bildungsstätte seien gemeinnützig und freuten sich jederzeit über Unterstützung, nicht nur für das beschriebene Projekt: sei es personell, finanziell oder das Einbringen von Expertise. Aktuell stünden in Sage auch eine FÖJ- (Freiwilliges Ökologisches Jahr) und eine FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr) zur Verfügung. Wer Interesse hat, könne sich bewerben, so von der Heide abschließend.