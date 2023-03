Es geht weiter: Erneut Polarlichter über Niedersachsen gesichtet

Von: Marcel Prigge

Das Polarlicht ist zurück: Über Niedersachsen sind in der Nacht zu Donnerstag, 16. März 2023, wieder bunte Lichter zu sehen gewesen. Dieses Mal waren sie mit bloßem Auge zu erkennen.

Harpstedt – Schon wieder ist es zu einem bunten Farbenspiel am Nachthimmel gekommen. In Harpstedt im Landkreis Oldenburg konnten in der Nacht zu Donnerstag, 16. März 2023, Polarlichter am Himmel entdeckt werden. Zuletzt war das Naturschauspiel im Februar sichtbar gewesen

Polarlichter über Niedersachsen: Aurora Borealis in Harpstedt fotografiert

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16. März 2023, ist es wieder zu Polarlichtern gekommen, wie 24hamburg.de ankündigte. Dieses Mal konnten sich die Bewohner Harpstedts im Landkreis Oldenburg über Polarlicht-Sichtungen freuen. Im rot-grünen Schleiermantel waren die Lichter spätnachts mit bloßem Auge erkennbar. Auch auf Karten, die zu einer erfolgreichen Polarlicht-Sichtung verhelfen, ist ein deutlicher Ausschlag einer starken Sonnenaktivität in unseren Breitengraden zu erkennen gewesen.

Polarlichter sind in der Nacht zu Donnerstag, 16. März 2023, in Harpstedt zu sehen gewesen. Die Auora Borealis war mit dem bloßen Auge zu erkennen. © Nord-West-Media

Aurora Borealis im Februar: Polarlichter in ganz Norddeutschland gesichtet

Bereits im Februar ist die Aurora Borealis in ganz Norddeutschland Polarlichter zu sehen gewesen. Möglich wurden die seltenen Polarlichter in Niedersachsen aufgrund einer großen Sonnenaktivität zu jener Zeit. Auf Twitter wurden zahlreiche Bilder des Naturspektakels geteilt.

Und auch in den kommenden Tagen könnte es wieder zu Polarlichtern kommen. Wie außerdewöhnlich die Lichter am Himmel sind, zeigt auch ein Fall aus England. Dort hat ein Pilot eine Kehrtwende in 11 Kilometern Höhe gemacht, damit Passagiere die Nordlichter genießen können.

Buntes Leuchten im Himmel: Wie entstehen Polarlichter?

Der Grund für das vermehrte Aufkommen der seltenen Polarlichter in Norddeutschland sind sogenannte Sonnenstürme. Elektrisch geladene Teilchen werden von der Sonne in Richtung Erde geschleudert. Elektronen und Protonen treffen dann auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre. Dort regen sie die vorhandenen Luftmoleküle zum Leuchten an. Bis die Teilchen von der Sonne auf die Erde treffen, dauert es etwa anderthalb bis zwei Tage.