Zwei Weihnachtsmärkte in der Oldenburger Innenstadt

© Stadt Oldenburg Freuen sich auf den Lamberti-Markt und den Weihnachtszauber: Dennis Ostendorf, Christian Aster, Michael Hempen, Dr. Julia Figura und Michael Lorenz.

Oldenburg – In Oldenburg wird es in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Weihnachtsmärkte in der Innenstadt geben: den traditionellen Lamberti-Markt auf dem Rathausmarkt und den Weihnachtszauber am Waffenplatz.

„Der Weihnachtszauber soll mit einem kleinen, aber feinen Angebot den beliebten Lamberti-Markt ergänzen – und sich so gezielt vom klassischen Weihnachtsmarkt abheben. Er ist keine Konkurrenz, sondern eine wunderbar weihnachtliche Ergänzung in einem anderen Ambiente“, so Stadtkämmerin Julia Figura bei der Vorstellung der beiden Marktkonzepte und Programme am Mittwoch und in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auch Michael Hempen vom Oldenburger Schaustellerverband ist überzeugt, „dass Oldenburg in diesem Jahr mit gleich zwei unterschiedlichen Weihnachtsmärkten zahlreiche Besucher aus Nah und Fern anziehen und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen wird“. Auf beiden Weihnachtsmärkten werden überwiegend energiesparende LED-Leuchten zum Einsatz kommen.

100 Hütten auf dem Lamberti-Markt

Fans des Lamberti-Markts finden dort wieder ihre gewohnte weihnachtliche Atmosphäre vor Weihnachten: Eine leuchtende kleine Stadt mit mehr als 100 fein herausgeputzten und liebevoll geschmückten Holzhütten, Verkaufsständen und viel Tannengrün sorgt vom 22. November bis 22. Dezember für Feststimmung zwischen dem Alten Rathaus, der backsteinernen St. Lamberti-Kirche und dem historischen Schloss. Kalte und warme kulinarische Köstlichkeiten gibt es dort ebenso wie hochwertige Dekoration, Weihnachtsschmuck oder Geschenkideen. Geöffnet ist der Lamberti-Markt am Eröffnungstag von 17 Uhr bis 20.30 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21.30 Uhr, an den anderen Tagen bis 20.30 Uhr.

Täglich können Interessierte die „Lamberti-Krippe“ auf dem Markt bewundern. Ab dem 23. November kommt jeden Tag um 16 Uhr der Weihnachtsmann vorbei – und hat kleine Geschenke auf der Bühne am Schlossplatz (gegenüber der Schlosswache) dabei. Kleine Märchenfans ab fünf Jahren treffen sich, ebenfalls ab dem 23. November bis zum 20. Dezember, täglich um 16.30 und 17 Uhr im Vorlesezelt am neuen Standort am Verwaltungsgericht und lauschen Geschichten, die jeweils 20 Minuten dauern. Jeden Mittwoch und Freitag ist um 17.30 Uhr zusätzlich eine Lesung auf Plattdeutsch geplant. Jeden Tag um 17 und um 19 Uhr wird an der Rathaus-Fassade mit exakt zugeordneten Projektionen eine fantastische Geschichte „erzählt“. Und wer seine Stimme trainieren möchte, ist ab dem 29. November dienstags um 17.30 Uhr zum Lamberti-Singen eingeladen.

Chöre auf dem Rathausplatz

Auch dieses Jahr werden wieder verschiedene Chöre und weitere Interpretinnen und Interpreten auf den beiden Bühnen auf dem Rathausplatz (Treppen) und auf dem Schlossplatz (Schlosswache) auftreten. Und nach dem großen Erfolg der letzten Jahre wird vom Oldenburger Schaustellerverband erneut eine Hütte für gemeinnützige Oldenburger Organisationen zur Verfügung gestellt. Die Hütte steht im Eingangsbereich der St. Lamberti-Kirche in Richtung Kasinoplatz.

Mit dem Weihnachtszauber auf dem Waffenplatz bietet die Marktverwaltung eine neue Attraktion in der Innenstadt an. Diese startet zwei Tage nach dem Lamberti-Markt, also am 24. November, und geht über Weihnachten hinaus bis zum 30. Dezember.

33 illuminierte Platanen

Umrahmt von 33 illuminierten Platanen und einem beleuchteten großen Baum an der Stirnseite des Platzes stehen in 14 weißen stimmungsvoll beleuchteten Pagodenzelten den Besuchern neben einem gehobenen gastronomischen Angebot auch ein Verkaufsstand zur Verfügung. Bekannte Oldenburger Gastronomen bieten Speisen und Getränke an und werden dabei von weihnachtlicher Swing-Musik begleitet.

Zum Verzehr stehen auf der Mitte des Platzes zusätzlich vier Pagoden mit Stehtischen bereit, an denen der Verzehr auch bei schlechterem Wetter im Trockenen möglich ist. Geöffnet ist der Weihnachtszauber täglich von 14 bis 22 Uhr und bleibt nur am 24. und 25. Dezember geschlossen.