Zwei Geldautomaten in Oldenburg gesprengt

Von: Dierk Rohdenburg

In Oldenburg wurden zwei Geldautomaten gesprengt. Die Polizei ermittelt. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

Oldenburg – Am Montagmorgen wurden in einem Famila-Einkaufszentrum am Scheideweg in Oldenburg zwei Geldautomaten gesprengt.

Um kurz nach 4 Uhr lösten im Einkaufszentrum am Scheideweg die Einbruchmeldeanlage und die Brandmeldeanlage gleichzeitig aus. Die ersten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei trafen nach nur wenige Minuten später am Tatort ein. Die Täter waren bereits geflüchtet. Ob sie Geld erbeutet haben, ist noch nicht bekannt.

Bei einer ersten Begehung des Marktes konnte festgestellt werden, dass beide im Einkaufszentrum befindlichen Geldausgabeautomaten gesprengt wurden. Es entstand hoher Sachschaden.

Aktuell arbeiten noch die Delaborierer des Landeskriminalamtes und Kräfte der Spurensicherung am Objekt. Für die Dauer der Maßnahmen, deren Zeitraum noch nicht absehbar ist, bleibt der Markt geschlossen.