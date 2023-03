Kriminalstatistik: Neue Höchststände bei Kinderpornografie und Automatensprengungen

Von: Dierk Rohdenburg

Am Morgen danach: Spezialisten untersuchen den gesprengten Geldautomaten der VR-Bank. © Franitza

Die Zahl der registrierten Straftaten im Gebiet der Polizeidirektion Oldenburg ist im Vergleich zum Vorjahr um 11,09 Prozent gestiegen und hat das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht.

Oldenburg - Vor allem im Deliktsfeld Kinderpornografie ist laut der Kriminalstatistik 2022 ein hoher Anstieg zu verzeichnen, weshalb die Polizeidirektion mit der Einrichtung eines Zentrallabors die Bekämpfung nochmals forciert. Sorge bereiten den Beamten zudem die zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften sowie die hohe Anzahl der Geldautomatensprengungen.

„Der Anstieg der absoluten Zahlen war zu erwarten, da sich mit dem Wegfall der coronabedingten Einschränkungen auch die Tatgelegenheiten wieder deutlich erhöht haben“, sagte Polizeipräsident Johann Kühme. Zwar habe die Gesamtkriminalität auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 leicht zugenommen (plus 3,48 Prozent), doch unterm Strich bleibe festzuhalten, dass das Straftatenaufkommen über die letzten zehn Jahre rückläufig sei. „Wir werden auch in Zukunft alles tun, dass diese Region eine sichere bleibt“, so der Polizeipräsident in einer Mitteilung.

Die Zahlen:

Für 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich insgesamt 94.767 Straftaten erfasst. Die Aufklärungsquote betrug im vergangenen Jahr 63,29 Prozent und lag damit leicht unter der des Vorjahres. Die Häufigkeitszahl, die ebenfalls einen Indikator für die Kriminalitätsbelastung einer Region darstellt, verweist auf 5.386 Straftaten pro 100.000 Einwohner. Die Polizei registrierte 41.816 Tatverdächtige – ähnlich viele wie im Jahr 2019. Auffällig ist, dass die Zahl der tatverdächtigen Kinder (Personen unter 14 Jahren) stark gewachsen ist. Der Anstieg von 1.373 (2021) auf nunmehr 1.951 Tatverdächtige unter 14 Jahren bedeutet eine Zunahme von 42,10 Prozent. Auch bei den 14- bis 18-Jährigen gab es ein Plus um 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerungen wurden hauptsächlich im Bereich der Rohheits-, Diebstahlsdelikte und der Vorfälle gegen die sexuelle Selbstbestimmung festgestellt.

Kinderpornografie

Mit 1.148 Taten erreichte die Fallzahl im Deliktsfeld „Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung von kinderpornografischem Material“ einen neuen Höchststand. Dies bedeutet zum Vorjahr einen Anstieg um 42,26 Prozent. Die Polizeidirektion Oldenburg wird deshalb die anfallenden Daten fortan zentralisiert bearbeiten und hierfür ein Labor für die Aufarbeitung von kinderpornografischen Delikten einrichten.

Gewaltkriminalität

Mit 3.465 registrierten Taten befinden sich die Fallzahlen wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Darüber hinaus wurden jedoch in den Bereichen „Häusliche Gewalt“ (4.783) und „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ (683) deutlich steigende Zahlen verzeichnet. Diese werden gesondert erhoben und sind nicht in den Gesamtzahlen abgebildet. Bei der Gewalt gegen Einsatzkräfte hat die Polizeidirektion wieder eine Zunahme zu verzeichnen – um 10,7 Prozent. Im Vergleich zu vor fünf Jahren beträgt der Anstieg sogar 25 Prozent. „Die weiterhin zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte macht mich fassungslos. Seine Aggression gegen Menschen zu richten, die im Auftrag unserer Gesellschaft ihren Dienst versehen und so zu unser aller Wohl beitragen, ist eine nicht hinnehmbare Tat, die von uns als Polizei konsequent verfolgt wird und auch entsprechend geahndet werden sollte“, sagte Polizeipräsident Kühme.

Automatensprengung

Analog zum landesweiten Trend hat die Zahl der Geldautomatensprengungen 2022 auch im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg einen neuen Höchststand erreicht. Nach sieben Taten im Jahr 2020 und elf im Jahr 2021 wurden im vergangenen Jahr 14 Taten in der Region verübt. „Diese Tätergruppierungen werden immer skrupelloser. Für sie spielt es keine Rolle, dass sie bei ihren Taten Menschenleben in Gefahr bringen“, sagte Kühme. „Wir werden bei der Bekämpfung nicht nachlassen, sondern den Druck weiter hochhalten – dafür braucht es aber genauso die Bereitschaft der Bankinstitute, die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Ich freue mich, dass diesbezüglich zuletzt erste Schritte erfolgt sind.

Wohnungseinbrüche

Wie auch schon in den vergangenen Jahren stellen die Diebstahlsdelikte unter den sechs Hauptgruppen einen absoluten Tatschwerpunkt dar. Der Anteil an der Gesamtkriminalität liegt bei 32,57 Prozent. Im Bereich der Wohnungseinbrüche verzeichnet die Polizeidirektion bereits seit Längerem einen erheblichen Rückgang der Fallzahlen. Auch wenn im Vergleich zum Vorjahr die Zahl leicht angestiegen ist (2021=1.282; 2022=1.480), so ist ein deutlicher Abwärtstrend erkennbar. Im Jahr 2015 lag die Fallzahl hier noch bei 3.706 Taten.