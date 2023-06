Weitere Bauarbeiten am Autobahnkreuz Oldenburg-Ost

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Auf der A28 am Kreuz Oldenburg-Ost wird weiter gebaut. © Jan Woitas/dpa/Symbol

Autofahrer in Oldenburg müssen wegen neuer Baustellen auf der A28 im Bereich des Autobahnkreuzes Oldenburg-Ost.

Oldenburg – Der zweite Bauabschnitt der Deckenerneuerung in der Parallelfahrbahn des Kreuzes Oldenburg-Ost wurde am 27. Mai fertiggestellt und konnte für den Verkehr freigegeben werden. Nun beabsichtigt die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Oldenburg, noch einen dritten Bauabschnitt der Deckenerneuerung durchzuführen.

Im Verlauf der ersten beiden Bauabschnitte hat sich herausgestellt, dass die Hauptfahrbahnen auf der A 28, Richtungsfahrbahn Bremen, erneuerungsbedürftiger sind als zunächst angenommen. Insbesondere vor dem Hintergrund des bevorstehenden und über mehrere Jahre dauernden Ersatzneubaus der Huntebrücke auf der A 29 ist es dringend geboten, die Fahrbahnen der A 28 schnellstmöglich zu erneuern, um zusätzliche mögliche Verkehrseinschränkungen im Bereich des Ostkreuzes zu vermeiden, so die Autobahn GmbH.

Ende voraussichtlich am 12. Juni

Die Bauarbeiten sollen am Montag, 5. Juni, beginnen und spätestens am Montag, 12. Juni, beendet werden. Angestrebt wird eine Fertigstellung schon am Samstag, 10. Juni. Der Beginn des Baufeldes des dritten Bauabschnitts schließt unmittelbar an das Ende des ersten Abschnitts innerhalb des Autobahnkreuzes Oldenburg-Ost in Fahrtrichtung Bremen an. Der Verkehr wird einstreifig vor dem Autobahnkreuz über die soeben erneuerte Parallelfahrbahn zwangsabgeleitet und an der Baustelle vorbeigeführt. Am Ende des Kreuzes erfolgt wieder die Auffahrt auf die A 28 in Richtung Bremen.

Um den verkehrlichen Zulauf im Autobahnkreuz Oldenburg-Ost möglichst gering zu halten und Stausituationen zu minimieren, ist es weiterhin erforderlich, die Auffahrt der Anschlussstelle Osternburg in Richtung Bremen zu sperren. Der Verkehr wird hier wieder über die U 51 in Richtung Anschlussstelle Hatten geleitet.

Zudem wird die „Kreisfahrt“ von der A 29 aus Wilhelmshaven kommend in Richtung Bremen gesperrt. Um eine weitere verkehrliche Belastung auf der A 28 in der Baustelle zu vermeiden, wird die Umleitung über das Kreuz zur Anschlussstelle Sandkrug auf der A 29 geführt. Außerdem werden keine Verkehre von der A 28 ab Anschlussstelle Kreyenbrück abgeleitet. Hierdurch sollen die städtischen Straßen entlastet werden. Verkehrsteilnehmer, die die Abfahrt dennoch nutzen, werden über die U 28 Richtung Sandkrug oder Wardenburg geleitet.