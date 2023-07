Wegen Wetterwarnung: Schulfrei ab 10 Uhr in Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Sturm und Regen wird in Norddeutschland erwartet. Der DWD spricht eine Sturmwarnung für diverse Landkreise aus. © dr

Oldenburg - Vorzeitiger Sommerferienbeginn: An allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Oldenburg endet am Mittwoch, 5. Juli, der Unterricht bereits um 10 Uhr.

Grund sind extreme Wetterverhältnisse mit teils schweren Sturmböen, die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Beginn der Mittagsstunden des Mittwochs vorhergesagt werden.

Der DWD rechnet am Mittwochvormittag mit rasch auflebendem Wind und ersten Windböen oder stürmischen Böen. Gegen Mittag prognostizieren die Meteorologen verbreitet Sturmböen und schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Erst für die Abendstunden wird mit langsam nachlassendem Wind gerechnet.

Schülerinnen und Schüler werden betreut, wenn sie trotz des Unterrichtsausfalls länger in der Schule bleiben. Es gibt jedoch keine Angebote der Schulverpflegung, und Eltern werden gebeten, ihren Kindern bei Bedarf etwas zu Essen mitzugeben. Auch muss dann selbständig für einen sicheren Nachhauseweg gesorgt werden.

Für Schulen in anderer Trägerschaft können abweichende Regelungen gelten. Im Zweifelsfall wird empfohlen, sich direkt bei der zuständigen Stelle zu erkundigen.

Das richtige Ferienwetter kommt dann danach

Zum Wochenende erreicht Deutschland eine Hitzewelle. Grund dafür sind laut Meteorologen Temperaturen von über 47 Grad im Norden Marokkos. Diese extreme Hitze mit Spitzenwerten um 35 bis 39 Grad und Höchstwerten von 40 Grad macht sich ab Freitag (7. Juli 2023) in Deutschland breit.

Deutschland-Wetter: So geht es die nächsten Tage weiter:

Donnerstag: 20 bis 27 Grad, wieder freundlicher und sonniger

Freitag: 25 bis 33 Grad, viel Sonnenschein und zunehmend sehr heiß

Samstag: 26 bis 35 Grad, viel Sonnenschein und große Hitze in Deutschland!

Sonntag: 28 bis 38 Grad, extreme Hitze, viel Sonnenschein, später im Westen einzelne Gewitter oder Unwetter

Montag: 28 bis 39 Grad, Mix aus Sonnenschein und Wolken, immer wieder Gewitter, teilweise Unwetter, große Schwüle

Dienstag: 24 bis 32 Grad, weiterhin schwül und gewittrig