Verzögerungen bei der Baustelle der A28 bei Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Wegen Bauarbeiten kommt es auf der A28 zu Sperrungen. © Jan Woitas/dpa/Symbol

Bei der Fertigstellung des 1. Bauabschnitts auf der A28 bei Oldenburg kommt es zu Verzögerungen. Die avisierte Verkehrsfreigabe für Freitag, 12. Mai, muss auf Samstag 13. Mai, verschoben werden.

Oldenburg – Grund hierfür ist laut Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes das starke Regenereignis am Freitagabend, 5. Mai, sowie ein Schaden am Asphaltmischwerk am 8. Mai.

Im Laufe des 13. Mai wird die A28 zwischen den Anschlussstellen (AS) Kreyenbrück und Osternburg in Fahrtrichtung Bremen wieder für den Verkehr freigegeben. Die Auffahrten Marschweg und Kreyenbrück stehen dem Verkehr dann ebenfalls wieder zur Verfügung.

Aufgrund des Verzugs im ersten Bauabschnitt ist mit der Stadt Oldenburg und den Baubeteiligten der Start des zweiten Bauabschnitts (Deckenerneuerung in der Parallelfahrspur des Kreuzes Oldenburg Ost) auf den 22. Mai verschoben worden. Den Verkehrsteilnehmenden stehen somit alle Verkehrsbeziehungen in der kommenden Woche zum Landesturnfest und dem verlängerten Himmelfahrtswochenende wieder zur Verfügung. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts ist rechtzeitig zum Pfingstwochenende für den 26. Mai, terminiert.

Im zweiten Bauabschnitt gibt es dann folgende verkehrliche Einschränkungen:

Sperrung der A28 Auffahrt AS Osternburg in Fahrtrichtung Bremen/Osnabrück/Wilhelmshaven.

Sperrung der Auffahrten im Kreuz Ost von der A28 kommend in Fahrtrichtung Bremen zur A29 Richtungsfahrbahnen Osnabrück und Wilhelmshaven.

Sperrung der Auffahrt im Kreuz Ost aus Wilhelmshaven (A29) kommend auf die A28 in Fahrtrichtung Bremen.

Die Umleitung aus Wilhelmshaven und aus Brake (A29, B211) kommend mit dem Ziel Bremen erfolgt über das Kreuz-Nord, der A293 und der A28 bzw. über das Kreuz-Ost hinweg zur Anschlussstelle Sandkrug (A29) mit Wendemöglichkeit.

Die Umleitung aus Leer kommend (A28) mit dem Fahrziel Osnabrück/Wilhelmshaven (A29) erfolgt über das Kreuz-Ost in Fahrtrichtung Bremen mit der Wendemöglichkeit an der Anschlussstelle Hatten. Des Weiteren bestehen Umleitungen ab der Anschlussstelle Kreyenbrück über die U 28 zur A29, AS Sandkrug in Richtung Wilhelmshaven und Bremen und zur AS Wardenburg in Richtung Osnabrück, sowie von der Ausfahrt der AS Osternburg über die U 51 zur A28, AS Hatten in Richtung Bremen.

Die notwendigen Umleitungsbeschilderungen werden rechtzeitig eingerichtet.

Alle Daten zu den Sperrungen zwischen den Anschlussstellen Kreyenbrück und Osternburg“ finden Interessierte auf der Website: https://www.autobahn.de/a28-oldenburg-sperrungen-zwischen-kreyenbrueck-und-osternburg