Unglaublich: Geldautomat gesprengt - gleich nebenan lief große Polizeikontrolle

Von: Dierk Rohdenburg

In der Gemeinde Ganderkesee fahndete die Polizei nach Geldautomatensprengern. © dr

Oldenburg – Das ist schier unglaublich: Während die Polizei in der Nacht zu Donnerstag umfangreich Autos in der Gemeinde Ganderkesee kontrollierte, sprengten unbekannte Täter wenig später an der Bremer Heerstraße in Oldenburg einen Automaten in einem Supermarkt und flüchteten offenbar in Richtung der Gemeinde Großenkneten.

Wie die Polizei am Freitag in der Frühe berichtete, wurde ein mögliches Fluchtfahrzeug ohne Insassen in der Gemeinde angetroffen worden.

Die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Weitere Angaben sind von der Pressestelle der PI Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zunächst nicht möglich.

Im Rundfunk wird davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen, weil die Täter flüchtig sind.

In sozialen Netzwerken wird berichtet, dass der gesamte Bereich des Fliegerhorstes in Ahlhorn abgesperrt ist. Bei dem gefundenen Fahrzeug soll es sich um ein hochmotorisiertes dunkles Auto handeln.