Überflutete Straßen und Keller: Hauptwasserleitung in Oldenburg geplatzt

Von: Johannes Nuß

Teilen

Seit den frühen Morgenstunden des Montags ist die Feuerwehr in Oldenburg damit beschäftigt, überflutete Keller auszupumpen. © dpa/Symbolbild

In Oldenburg ist am Montagmorgen eine Hauptwasserleitung geplatzt. Das hat zu überfluteten Straßen und Häusern geführt. Die Feuerwehr pumpt Keller aus.

Oldenburg – Alarm am frühen Montagmorgen, 12. Dezember 2022, in Oldenburg in Niedersachsen: Eine geplatzte Hauptwasserleitung in der Nacht hat für überflutete Straßen und Keller gesorgt.

Überflutete Straßen und Keller: Hauptwasserleitung in Oldenburg geplatzt

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Wasserrohrbruch am frühen Montagmorgen in der Vereinigungsstraße. In mehreren Häusern musste die Feuerwehr Wasser aus den Kellern abpumpen. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.