Tierquälerei? Ente und Vogel an Zaun festgebunden tot aufgefunden

Oldenburg - Schockierend: Eine Ente und einen kleinen Vogel haben Unbekannte mit Kabelbindern und einem Fahrradschloss an einem Weidezaun befestigt.

Die alarmierte Polizei fand die Tiere am Großen Bornhorster See in Oldenburg am Sonntag tot vor, wie sie am Montag mitteilte. Ob die Tiere bereits verendet waren, als sie angebunden wurden oder dort erst im Anschluss starben, habe nicht mehr festgestellt werden können.

Die verendeten Tiere wurden durch die Feuerwehr Oldenburg vom Zaun gelöst.

Äußerliche Verletzungen hätten die Tiere nicht gehabt. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 zu melden