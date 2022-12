Tankstellenüberfall: Täter wollen Polizisten überfahren

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei sucht nach Tankstellenräubern in Oldenburg. © Imago Images/Maximilian Koch

Dramatischer Einsatz in Oldenburg: Unbekannte Täter haben in Nacht zu Freitag eine Tankstelle an der Hundsmühler Straße überfallen und dabei Bargeld und Tabakwaren erbeutet. Den Tätern gelang die Flucht. Dabei hätten sie fast einen Polizeibeamten überfahren.

Die Unbekannten waren laut Polizeibericht gegen 3 Uhr mit einem schwarzen Audi auf das Gelände der Tankstelle gefahren und hatten das Fahrzeug dort zunächst betankt. Anschließend begaben sich die drei Insassen des Fahrzeugs in den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der Unbekannten bedrohte den 51-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Ein weiterer Tatbeteiligter begab sich daraufhin selbst hinter den Verkaufstresen und griff dort nach der Kasse sowie den Tabakwaren.

Nach der Tat stiegen die Unbekannten mit ihrer Beute wieder in den Audi und ergriffen in Richtung stadtauswärts die Flucht.

Fluchtfahrzeug war als gestohlen gemeldet

Der 51-jährige Mitarbeiter benachrichtigte die Polizei und gab dabei auch das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs durch. Die Beamten lösten nun eine Fahndung aus, an der sich mehrere Funkstreifenbesatzungen beteiligten. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass der Audi mit mutmaßlich gestohlenen Kennzeichen unterwegs war.

Etwa 20 Minuten nach dem Überfall fiel der Besatzung eines Streifenwagens im Schlagbaumweg das am Straßenrand abgestellte Fluchtfahrzeug auf. Als die Beamten sich zu Fuß dem Audi näherten, beschleunigte der Fahrer und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen 51-jährigen Polizeibeamten zu. Der Polizeikommissar konnte sich mit einem Sprung auf die Motorhaube des Streifenwagens in Sicherheit bringen, bevor der Audi schließlich in Richtung der B401 davonfuhr. Der Beamte blieb unverletzt.

Die Polizei hat wegen des Raubüberfalls sowie wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil eines Beamten die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden.