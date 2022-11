Streit um Sitzplätze: Schlägerei in Oldenburger Kino

Von: Dierk Rohdenburg

© dpa

Oldenburg – Ein Streit um Sitzplätze ist am Donnerstag in einem Oldenburger Kino eskaliert. Die Polizei musste einschreiten, um zu schlichten.

Die Auseinandersetzung ereignete sich den Ermittlungen zufolge wenige Minuten nach 17 Uhr im Cinemaxx am Stau. Ein Ehepaar im Alter von 21 Jahren hatte sich in dem nahezu leeren Kinosaal auf zwei Plätze in der ersten Reihe gesetzt. Platzkarten hatten die beiden offenbar für eine andere Reihe.

Kurz vor Filmbeginn seien dann vier weitere Personen (22 bis 25 Jahre) hinzugekommen, die für die erste Reihe reguläre Platzkarten hatten, so die Polizei.

Die beiden 21-Jährigen seien daraufhin aufgestanden, um die Plätze freizugeben. Dabei habe sich aber ein Streitgespräch ergeben, aus dem sich kurz darauf eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte.

Der 21-jährige Mann soll einen 22-Jährigen aus der anderen Gruppe zu Boden gestoßen und dort mit dem Knie fixiert haben. Ein weiterer 22-Jähriger sowie ein 23-Jähriger sollen die beiden 21-Jährigen daraufhin getreten und geschlagen haben.

Beide Parteien begaben sich schließlich in den Eingangsbereich des Kinos, wo kurz darauf die Polizei eintraf. Die Beamten ermitteln nun gegen drei beteiligte Personen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldung aus Oldenburg:

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagmorgen eine Tankstelle am Posthalterweg überfallen und Geld erbeutet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, ein Täter konnte bislang jedoch nicht ermittelt werden.

Nach Zeugenangaben hat der Unbekannte wenige Minuten nach 7 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten. Der Mann habe den 18-jährigen Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und ihn aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Der Mitarbeiter habe dem Unbekannten daraufhin Geldscheine aus einem Schließfach übergeben, woraufhin der Täter flüchtete. Der 18-Jährige alarmierte umgehend die Polizei, die eine Fahndung nach dem Unbekannten auslöste.

Der Täter soll den Angaben zufolge etwa 1,70 Meter groß und maskiert gewesen sein. Er habe eine dunkelgrüne Daunenjacke, eine dunkle Jogginghose und schwarze Schuhe mit heller Sohle getragen.