Starkregen: Wieder Straßen überflutet, Wassereinbruch in Klinik

Von: Dierk Rohdenburg

Extremwetter im Oldenburger Land machte das Autofahren zum Wagnis. © Nordwest-Media

Oldenburg – Die Tage des Extremwetters im Oldenburger Land sind noch nicht vorbei. Nach dem Dienstag mit sehr hohen Temperaturen entlud sich über dem Landkreis Oldenburg und der Stadt Oldenburg kurz nach Mitternacht ein schweres Gewitter mit Starkregen.

In vielen Gemeinden wurde das Wasser aus den Gullys gedrückt und waren Straßen überschwemmt, sodass Autos kaum durch kamen. In Oldenburg wurden die Bürger gegen 2 Uhr durch extrem lauten Donner und Blitze geweckt.

Nach einer Meldung der Agentur Nordwest-Media gab es einen Wassereinbruch im Notfallzentrum des Oldenburger Krankenhauses.

Eine genaue Schadensbilanz liegt aus der Region noch nicht vor. Wir berichten weiter. Immerhin soll sich nach der unruhigen Nacht das Wetter beruhigen. In der Frühe ist es meist stark bewölkt und die Gewitter ziehen nach Osten ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Später bleibt es demnach wechselnd bewölkt. Am Nachmittag und Abend sind laut den Angaben der Meteorologen in der Nordwesthälfte einzelne Schauer und Gewitter möglich.