Stallbrand: Pferde in großer Gefahr

Die Pferde konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. © Nonstop-News

Westerstede – Weil ein Stall in Westerstede bei Oldenburg in Brand geriet, waren am Samstag einige Pferde in großer Gefahr.

Am Samstagvormittag gegen 10 Uhr brannte im Ortsteil Halsbeck in Westerstede ein Pferdestall, der direkt an ein Wohnhaus grenzte.

Die starke Rauchentwicklung wäre für die Pferde lebensgefährlich gewesen. Aber durch das Eingreifen der Besitzer und Nachbarn, konnten alle Tiere aus der brennenden Halle auf eine benachbarte Weide gerettet werden. Da die offenen Flammen auf das Hauptgebäude überzuspringen drohten, stellte die Feuerwehr nach Mitteilung der Medienagentur Nonstop-News eine Riegelstellung bereit, um ein übergreifen zu verhindern. Mit einem Radlader wurde das brennende Heu aus der Halle nach draußen befördert und dort von den Einsatzkräften gelöscht. Niemand kam zu Schaden. DIe Halle wurde nicht komplett zerstört. Über 230 Einsatzkräfte waren im Einsatz.