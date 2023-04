Senioren wollen 60.000 Euro für Schockanrufer abheben, Polizei nimmt Betrüger fest

Polizei im Einsatz. © dpa

Oldenburg – Ein hochbetagtes Ehepaar aus Oldenburg wäre beinahe Telefonbetrügern auf dem Leim gegangen, die 60.000 Euro forderten. Die Polizei nahm zwei mutmaßliche Täter fest.

Dank der Aufmerksamkeit zweier Angestellter einer Oldenburger Bankfiliale konnte ein Ehepaar am Mittwoch vor einem hohen Schaden bewahrt werden. Das Ehepaar im Alter von 90 und 92 Jahren hatte gegen 12 Uhr einen Anruf auf dem Festnetztelefon erhalten. Der Mann am Telefon habe mit weinerlicher Stimme geschildert, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem die Mutter dreier Kinder ums Leben gekommen sei. Der Mann müsse nun 60.000 Euro als Kaution zahlen, da er sonst inhaftiert werden würde.

Aufmerksame Bankangestellte verhindern Geldabhebung

Der 92-jährige Renter und seine 90-jährige Ehefrau hielten den Anrufer für einen guten Freund. Im Laufe des Telefonats erklärte sich das Ehepaar bereit, einen Bargeldbetrag von der Bank abzuheben. Bevor die beiden von ihrer Wohnung im Stadtteil Bürgerfelde zur Filiale ihrer Bank an der Peterstraße fuhren, teilten sie dem Anrufer die Nummern ihrer Mobiltelefone mit. Das Gespräch wurde dann während der Fahrt fortgesetzt.

Als das Paar in der Bankfiliale den Grund für die Barabhebung erklärte, schöpften die Mitarbeiter des Geldinstituts sofort Verdacht und benachrichtigten die Polizei. Zu einer Auszahlung kam es nicht.

Polizei nimmt Verdächtige fest

Im Rahmen der Fahndung nach möglichen Tätern kontrollierten die Beamten um 13.20 Uhr auf einem Parkplatz an der 91er Straße einen Opel mit ausländischem Kennzeichen. Bei der Überprüfung der beiden Insassen im Alter von 28 und 38 Jahren stellte sich heraus, dass der 28-Jährige wegen Betrugs zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Oldenburg gebracht. Die Ermittler prüfen derzeit, ob die beiden Männer als Tatverdächtige für den Betrugsversuch am Mittwoch in Frage kommen.