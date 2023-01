Schulbus verunglückt: Kinder unter Schock

Von: Dierk Rohdenburg

Schwerer Unfall in Westerstede. Rettungskräfte sind vor Ort. © 261News

Westerstede – In Westerstede (Landkeis Ammerland) ist es am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der Neuenburger Straße/Ecke Eggeloger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Beteiligt ist nach ersten Angaben der Polizei ein Schulbus. Es wurde von der Großleitstelle ein „Massenanfall von Verletzten“ ausgelöst. Ersten Angaben zufolge wurde niemand schwerer verletzt, sieben Kinder erlitten jedoch Schocks. Näheres ist noch nicht bekannt. Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort. Wir berichten weiter.

Weitere Polizeimeldungen:

Am Dienstag um 12.40 Uhr ereignete sich auf dem Julius-Mosen-Platz in Oldenburg ein Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Der 86-jährige Fußgänger musste mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 24-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Julius-Mosen-Platzes in Richtung Lappan unterwegs. Zeugenangaben zufolge hatte sich der 86-Jährige zur selben Zeit auf dem Gehweg unmittelbar neben dem Radweg aufgehalten. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zur Kollision des Fahrradfahrers mit dem Fußgänger. Der 86-Jährige stürzte dabei zu Boden.

Vierjähriges Kind angefahren - Unfallfahrerin flüchtet

In Delmenhorst wurde am Dienstag gegen 19.45 Uhr ein vierjähriges Mädchen von einem Auto angefahren. Die Fahrerin flüchtete allerdings nach dem Unfall.

Laut Polizeibericht überquerte das vierjährige Mädchen aus Delmenhorst gemeinsam mit ihrem zwölfjährigen Bruder den Fußgängerüberweg der Oldenburger Straße in Richtung Dwoberger Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog eine bislang unbekannte Autofahrerin von der Dwoberger Straße kommend nach rechts auf die Oldenburger Straße ab. Hierbei übersah sie die beiden Kinder, die die Ampel bei Grünlicht überquerten. Es kam zum Zusammenstoß zwischen ihr und dem vierjährigen Mädchen. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort.

Das Kind wurde durch den Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine vor Ort eingesetzte Notärztin stufte die Verletzungen als leicht ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Oldenburger Straße zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Bei der Unfallflüchtigen soll es sich um eine Frau in einem weißen Auto, vermutlich ein BMW Coupé, gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zum weißen Pkw oder der flüchtigen Fahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.