Weil Fahrbahn versperrt war: Unbekannter sägt Leitpfosten ab

Von: Dierk Rohdenburg

EinLieferwagen versperrte die eine Fahrbahn. Weil ein Unbekannter nicht durchkam, sägte er Leitpfosten ab. © Polizei

Oldenburg – Weil er nicht schnell genug an einem verunglückten Lieferwagen vorbeikam, sägte ein Unbekannter in Rastede bei Oldenburg kurzerhand zwei Leitpfosten ab und verschwand.

Am Donnerstag kam es gegen 8:40 Uhr auf der Metjendorfer Straße in Rastede zu einem leichten Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines LKW wollte rückwärts in eine Grundstückzufahrt fahren. Dabei kam er mit einem Reifen in den Graben. Aus eigener Kraft konnte er das Fahrzeug nicht entfernen, es musste später durch einen Abschlepper geborgen werden. Es entstand geringer Sachschaden am Graben.

Dadurch dass der LKW zum Teil auf der Fahrbahn stand, war die Metjendorfer Straße nicht passierbar. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte sich damit jedoch nicht abfinden. Kurzerhand sägte er zwei Leitpfosten ab, um so die Engstelle über den Seitenstreifen zu passieren. Der Sachschaden dürfte etwa 200 Euro betragen, so die Polizei. Es sei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden. Vom Täter fehlt aber jede Spur. Zeugen, die Hinweise auf diese Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/9165215 in Verbindung zu setzen.

Autoaufbrüche in Oldenburg

Zu mehreren Aufbrüchen von Autos kam es in den vergangenen Tagen in Oldenburg.

In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni wurden zwei Autos aufgebrochen. Demnach nutzten die Täter die Gelegenheit und schlugen bei einem VW an der Alteneschstraße die Scheibe ein. Sie stahlen eine Geldbörse. Bei einem Ford, der an der Brandenburger Straße geparkt war, wurde ebenfalls die Scheibe eingeschlagen und eine Tasche aus diesem gestohlen.

Am Donnerstag in der Zeit von 16 bis 23 Uhr kam es zu einem Aufbruch am Mittelweg. Nachdem die Täter bei einem Renault die Scheibe eingeschlagen hatten, wurde eine Geldbörse entwendet.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0441/7904115 melden