Geldautomat in Oldenburg gesprengt: Acht Verdächtige festgenommen, mehrere Benzinkanister sichergestellt

Von: Dierk Rohdenburg

Während nebenan die Polizei kontrollierte, sprengten Unbekannte am späten Donnerstagabend in Oldenburg einen Geldautomaten. Die Polizei fasste Verdächtige und fand mehrere Benzinkanister.

Update, 31. März, 12 Uhr: In dem in Ahlhorn aufgefundenen Fahrzeug sollen die Ermittler Benzinkanister gefunden haben. Das konnte die Polizeidirektion aber am Mittag nicht bestätigen.

Update: 31. März, 10.50 Uhr: Es wurde auch Fahrzeug, ein Auto mit niederländischem Kennzeichen, in Schneiderkrug bei Emstek (Landkreis Cloppenburg) sichergestellt und beschlagnahmt. Auch hier wird überprüft, ob ein Zusammenhang zum Vorfall in Oldenburg besteht.

Die Polizei stellte mehrere Benzinkanister sicher. © Nonstop-News

Update, 31. März, 10.30 Uhr: Gegen 8.40 Uhr hat die Polizei acht verdächtige Personen im Bereich Großenkneten und Emstek vorläufig festgenommen. Derzeit wird geprüft, ob sie etwas mit der Sprengung zu tun haben, so die Polizei, die weiter nach den Tätern fahndet.

Oldenburg – Das ist schier unglaublich: Während die Polizei in der Nacht zu Freitag umfangreich Autos in der Gemeinde Ganderkesee kontrollierte, sprengten unbekannte Täter wenig später, laut Polizeibericht um 3.30 Uhr, an der Bremer Heerstraße in Oldenburg einen Automaten in einem Supermarkt und flüchteten offenbar in Richtung der Gemeinde Großenkneten. Wie die Polizei am Freitag in der Frühe berichtete, wurde gegen 4.20 Uhr ein mögliches Fluchtfahrzeug ohne Insassen in der Gemeinde angetroffen. Offenbar hatte das Fahrzeug einen platten Reifen gehabt und blieb im Bereich Kasinowald stehen. Die Ermittlersollen im Kofferraum Benzinkanister gefunden haben, deren Inhalt von den Tätern mittlerweile benötigt wird, um den Festsprengstoff zu zünden. Auch diese Information konnte die Polizeidirektion am Mittag nicht bestätigen.

In Oldenburg sprengten Unbekannte einen Geldautomaten. © dpa

Automatensprenger in Oldenburg: Fahndungsmaßnahmen laufen

Die Fahndungsmaßnahmen laufen auf Hochtouren, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Im Rundfunk wird davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen, weil die Täter weiterhin flüchtig sind.

Das zurückgelassene Auto in Ahlhorn. © Nonstop-News

Einsatzkräfte kontrollierten den Verkehr

Bis spät in die Nacht hatten zahlreiche Einsatzkräfte in der benachbarten Gemeinde Ganderkesee auf der B213 den Verkehr kontrolliert. Bis um 1 Uhr suchten die Beamten nach Geldautomatensprengern, die in ihren Autos die Gegend auskundschaften. Für den Fall einer Flucht hatte die Polizei einen hochmotorisierten Wagen dabei.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei einen flüchtigen mutmaßlichen Geldautomatensprenger in Emstek festgenommen. Die Täter waren in Cloppenburg in eine Kontrolle geraten und über die A29 nach Ahlhorn geflüchtet. Dort wurden sie von der Polizei mit einem Nagelband auf der Autobahn gestoppt, konnten aber in die benachbarten Wälder flüchten. Einen der Männer erwischte die Polizei dann wenige Tage später. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Von den zwei anderen mutmaßlichen Tätern fehlt jede Spur.