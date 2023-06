Polizei sucht vermisste 15-Jährige

Die gesuchte Alin Y. © Polizei

Oldenburg – Die Polizei sucht seit Montag, 19. Juni, die 15-jährige Alin Y. aus Oldenburg.

Die Schülerin verließ am Sonntagmittag die elterliche Wohnung in Oldenburg. Sie wurde Sonntagabend, zuletzt gegen 20.50 Uhr, gesehen. Seitdem wird Alin vermisst, in der Schule ist sie nicht zum Unterricht erschienen.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen ist zu vermuten, dass sich Alin weiter im Bereich Oldenburg oder im Umfeld aufhält. Sie ist 170 Zentimeter groß, schlank und trägt lange, schwarze Haare. Bekleidet war sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer schwarzen Lederjacke, einer schwarzen Adidas Hose mit weißen Streifen an der Seite sowie schwarzen Turnschuhen.

Die Polizei in Oldenburg bittet darum, sich mit Hinweisen zum Aufenthaltsort der Minderjährigen unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. Der Polizeinotruf 110 steht ebenfalls rund um die Uhr für das Übermitteln von Hinweisen zur Verfügung.

Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Nur dem Glück ist es laut Polizei wohl zu verdanken, dass es am Montag gegen 15.10 Uhr im Einmündungsbereich des Artilleriewegs auf die Ammerländer Heerstraße in Oldenburg nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen ist.

Zwei Polizeibeamte wollten auf dem Artillerieweg zuvor einen grauen Mercedes mit Oldenburger Zulassung kontrollieren und wendeten hierzu ihren Streifenwagen. Als der Fahrer des Mercedes dies erkannte, gab er Gas und fuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Ammerländer Heerstraße. An der dortigen Ampelanlage missachtete er das Rotlicht und bog in die Ammerländer Heerstraße in Richtung Ofen ein. Leider konnte der PKW im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Personen, die durch die gefährliche Fahrweise des flüchtenden Fahrzeugführers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Rufnummer 0441/7904115 zu melden.