Polizei findet Leichen in Oldenburger Wohnung

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Grausiger Fund: Polizisten haben am Dienstag in einer Oldenburger Wohnung zwei Menschenleichen entdeckt.

Oldenburg – Gegen 11 Uhr hatte sich der Vermieter der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Oldenburger Stadtteil Osternburg bei der Polizei gemeldet. Der Mann schilderte, dass er seinen Mieter bereits seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen habe. Als der Bewohner der Wohnung auch auf Klopfen und Rufen nicht reagierte, habe er schließlich die Wohnungstür geöffnet, um nach dem Rechten zu sehen. In der Wohnung fand der Mann den 70-jährigen Mieter schließlich leblos in einem Rollstuhl sitzend vor und benachrichtigte umgehend Polizei und Rettungsdienste.

Polizisten sehen sich um und finden weitere Leiche

Als die Beamten sich in der Wohnung des Mannes nach Hinweisen zur Todesursache umsahen, fanden sie in einem Bett unter einer Decke einen weiteren Leichnam. Die Frau war bereits seit längerer Zeit tot. Eine eindeutige Identifizierung der Verstorbenen war bislang nicht möglich. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der 70-Jährige über einen längeren Zeitraum neben dem Leichnam in der Wohnung gelebt hat. Bei beiden Verstorbenen deuten die ersten Ermittlungen auf eine natürliche Todesursache hin. Die Identität der Frau soll im Rahmen einer Obduktion abschließend geklärt werden.

Weitere Polizeimeldung aus Oldenburg:

Nach einem versuchten Ladendiebstahl hat ein Unbekannter am Montag in der Oldenburger Innenstadt zwei Männer mit Pfefferspray verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Inhaber eines Brillengeschäfts an der Langen Straße um 16.15 Uhr auf der Wache gemeldet und angegeben, dass ein Kunde kurz zuvor versucht habe, eine hochwertige Sonnenbrille zu entwenden.

Dazu habe er ein Sicherungsetikett entfernt. Nachdem der Geschäftsführer den Mann ansprach, habe dieser ohne Beute fluchtartig das Geschäft verlassen. Der Optiker sei dem Mann durch die Baumgartenstraße in den Pistolengang gefolgt. Gemeinsam mit einem weiteren, 36-jährigen Zeugen, habe er dort versucht, den Flüchtigen aufzuhalten. Der Unbekannte habe in diesem Moment eine Dose mit Pfefferspray aus der Tasche gezogen und die beiden Männer damit besprüht. Zudem soll er sie mit einem Klappmesser bedroht haben, bevor er in Richtung Rathausmarkt flüchten konnte.