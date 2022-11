Polizei entdeckt illegales Waffenlager

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Oldenburg – Auf ein illegales Waffenarsenal sind Zollbeamte zufällig im Haus eines Bauunternehmers in Oldenburg gestoßen.

Die Fahnder entdeckten ein Samurai-Schwert, Schlagstöcke, Schreckschusswaffen, etliche Messer und eine Pistole mit Munition, wie das Hauptzollamt Oldenburg am Dienstag mitteilte. Einige Gegenstände seien hinter einer Geheimtür versteckt gewesen, sagte ein Zollsprecher.

Eigentlich waren die Beamten bei ihrer Aktion Anfang November auf der Suche nach Geschäftsunterlagen und Informationstechnik, die den Verdacht auf Schwarzarbeit untermauern sollten. Zuvor waren dem Zoll mehrere Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Über den Zufallsfund sei aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt informiert worden. Zur Beurteilung der Waffen wurde die Polizei hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg geführt.

