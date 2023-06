Pitbull beißt sechs Menschen und wird erschossen

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Pitbull hat in Oldenburg fünf Menschen verletzt. © Shotshop/Imago

Ein Pittbull ist in Oldenburg seiner Besitzerin aus der Wohnung entlaufen und hat ein zweijähriges Mädchen und fünf weitere Menschen verletzt. Das Tier wurde von der Polizei erschossen.

Der Pitbull war am Mittwoch gegen 19.15 Uhr aus der Wohnung der 63-jährigen Besitzerin an der Straße „Stiller Weg“ (Bürgerfelde) entflohen und auf einen Parkplatz gelaufen, teilte die Polizei in der Nacht mit.

Dort biss er zunächst einen zweijährigem Kind in den Arm und der 54-jährige Großmutter ins Gesicht, die das Enkelkind auf dem Arm hatte. Der zu Hilfe eilenden 31-jährigen Mutter biss er ebenfalls in den Arm. Zwei Bekannte der Hundebesitzerin versuchten den Hund zu beruhigen und erlitten Bisswunden am Arm und an den Beinen.

Auch die alkoholisierte Hundebesitzerin, die dazu kam, konnte den Hund nicht kontrollieren und trug Bisswunden am Bein davon.

Schließlich beendete die eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung die akute Gefahrensituation vor Ort und erschoss den Pitbullterrier.

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz und brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.