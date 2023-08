Betrunkener Zechpreller tritt Polizisten und wird von Diensthund gebissen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Oldenburg – Im Rahmen eines Polizeieinsatzes an der Oldenburger Wallstraße ist am Sonntagmorgen ein Polizist durch einen Tritt eines 29-jährigen Oldenburgers verletzt worden. Ein Diensthund biss daraufhin den Angreifer, der leicht verletzt wurde.

Auslöser für den Polizeieinsatz vor einer Gaststätte war zunächst eine Meldung über Zahlungsschwierigkeiten.

Laut Polizeibericht hatten der 29-Jährige sowie sein 32-jähriger Begleiter Probleme, die Rechnung einer Gaststätte zu begleichen. Zur Klärung wurde die Polizei hinzugezogen. Bereits hierbei zeigte sich insbesondere der 29-Jährige sehr aggressiv und beleidigte Mitarbeiter der Gaststätte. Ihm wurde daher ein Platzverweis für die Innenstadt ausgesprochen. Diesem kam der Tatverdächtige nur zögerlich nach und musste mehrfach aufgefordert werden, die Innenstadt zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt war die Innenstadt gut besucht, sodass Diensthundeführer der Oldenburger Polizei den Einsatz unterstützten.

Täter filmt Polizisten aus naher Distanz

Nachdem der 29-Jährige bis zum Bereich Lappan gebracht werden konnte, fing dieser an, die Polizeibeamten aus naher Distanz zu filmen und hierbei keinen Abstand einzuhalten. Durch einen 28-jährigen Polizisten erfolgte die Aufforderung, das Filmen zu unterlassen, was der Oldenburger missachtete. Ihm wurde daher das Mobiltelefon abgenommen, um weitere Aufnahmen zu unterbinden, so die Polizei weiter. Das nutzte Angreifer aus und trat den 28-jährigen Beamten mit dem Schuh in den Rücken. Durch mehrere Einsatzkräfte sollte der Mann danach unter Kontrolle gebracht werden. Hierbei trat dieser nach einem weiteren Polizisten. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme biss ein Diensthund den Oldenburger. Für die Versorgung der Wunde wurde der Tatverdächtige in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde bei dem alkoholisierten Mann zudem eine Blutprobe entnommen und unter anderem ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.