Oldenburger Geldautomatensprenger: Sie kommen alle aus Utrecht

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der Tatort in Oldenburg. © Nonstop-News

Landkreis – Die mittlerweile in Untersuchungshaft sitzenden Mitglieder einer Geldautomatensprenger-Bande kommen alle aus der Region Utrecht in den Niederlanden.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit. Sie sind 20 bis 32 Jahre alt und waren am frühen Freitagmorgen in Oldenburg aktiv. Durch gezielte Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten sie am Freitagvormittag festgenommen werden.

Gegen sie wird wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und schweren Bandendiebstahls ermittelt.

Die Verdächtigen mit ihren beiden Fahrzeugen gingen der Polizei bei einer Großkontrolle rund um Großenkneten ins Netz. Die Beamten nahmen die Männer sofort fest. Warum sie ins Visier Ermittler gerückt waren, wollte die Polizei zunächst nicht beantworten. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass einige der Festgenommenen zu dem „Abhol-Team“ gehörten. Das werde üblicherweise bereitgestellt, „um liegen gebliebene Sprenger wieder abzuholen“, so Staatsanwalt Alexander Retemeyer.

Automatensprenger erbeuteten vermutlich eine Geldkassette

Die Automatensprenger hatten laut Polizei in der Nacht zu Freitag gegen 3.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in Oldenburg zugeschlagen. Mehrere Täter verschafften sich demnach zunächst gewaltsam Zutritt und öffneten den im Verkaufsbereich befindlichen Geldausgabeautomaten mit zwei Sprengungen. Die Täter flüchteten nach der Explosion in einem Wagen mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort in Richtung Großenkneten, sagte Retemeyer. Die Polizei sichtete das mutmaßliche Fluchtfahrzeug und verfolgte es, allerdings raste es den Einsatzkräften über die B213 davon. Auf genau dieser Bundesstraße hatte nur wenige Stunden vorher eine Großkontrolle der Polizei stattgefunden. Laut Retemeyer haben die Täter vermutlich Geldkassetten erbeutet.

Bei der Fahndung entdeckte die Polizei ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug mit Unfallschäden in Großenkneten - ein Reifen war platt, eine Stoßstange demoliert. Das Fahrzeug war offenbar viel zu schnell über einen Bordstein gefahren. Ermittlerinnen und Ermittler sicherten Spuren an dem Wagen. Unter anderem fanden sie mehrere Kanister, in denen sich Treibstoff befand. Durch das mitgeführte Benzin müssen die Täter laut Retemeyer nicht extra zur Tankstelle fahren.

Bereits der 17. Fall dieser Art in diesem Jahr

Andreas Sagehorn, Vizepräsident der Polizeidirektion Oldenburg, hatte am Donnerstagabend im Rahmen einer Kontrolle auch davon berichtet, dass mit dem Benzin der Festsprengstoff gezündet wird.

Laut Innenministerium handelt es sich bei der Sprengung in Oldenburg bereits um die 17. Tat dieser Art in diesem Jahr in Niedersachsen. Im Vergleichszeitraum 2022 seien 24 Taten zu verzeichnen gewesen. Innenministerin Daniela Behrens (SPD) nannte die Festnahmen einen wichtigen Erfolg der Polizei bei der Bekämpfung von Geldautomatensprengungen. Damit werde der Druck auf die Täter immer weiter erhöht, so Behrens. Die Ministerin forderte erneut die Banken auf, dafür zu sorgen, dass eine mögliche Beute mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln unbrauchbar gemacht werde.