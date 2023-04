Gewalteinwirkung: Mysteriöser Tod eines Patienten in Klinik bei Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Die Karl-Jaspers-Klinik bei Oldenburg. © dpa

Unter mysteriösen Umständen ist in der Karl-Jaspers-Klinik in Wehnen bei Oldenburg ein 52-jähriger Patient gestorben. Offenbar gibt es Hinweise auf Gewalteinwirkung.

Oldenburg – Nachdem ein 52-jähriger Patient in der Karl-Jaspers-Klinik in Wehnen (Gemeinde Bad Zwischenahn) tot aufgefunden worden ist, ermitteln nun Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.

Der Patient war laut Polizeibericht von Freitag, 14. April, bereits am frühen Abend des 4. April von einer Krankenpflegerin entdeckt worden. Laut Polizeiangaben habe er leblos in seinem Bett gelegen. Nach sofortigen erfolglosen Reanimationsversuchen wurde der Sterbefall von der Klinik an die Polizei gemeldet. Diese habe vor Ort zunächst keine eindeutigen Hinweise auf eine Fremdeinwirkung feststellen können. Für die weiteren Ermittlungen zur Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Oldenburg anschließend die Obduktion des Verstorbenen an.

Obduktion gibt Hinweise auf Gewalteinwirkung

Im Rahmen der Obduktion am Mittwoch, 12. April, wurde laut Polizei schließlich festgestellt, dass eine Gewaltanwendung ursächlich für den Tod des 52-Jährigen gewesen sein könnte. Aus diesem Grund wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt eingeleitet.

Weitere Auskünfte wollen Staatsanwaltschaft und Polizei derzeit im Hinblick auf den Verfahrensstand nicht geben.

Die Karl-Jaspers-Klinik ist ein Krankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Bad Zwischenahner Ortsteil Wehnen kurz vor der Stadt Oldenburg. Träger der Klinik ist der Psychiatrieverbund Oldenburger Land.

Die Klinik hat 675 Betten und beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Zuletzt geriet sie im Februar in die Schlagzeilen, als ein 24-Jähriger versucht hatte, zwei Mitpatientinnen zu erwürgen. Auch aus dem Landkreis Oldenburg suchen immer wieder Menschen in der Klinik Hilfe.