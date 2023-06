Frau stürzt mit Auto aus Parkhaus und stirbt – Reanimationsversuche erfolglos

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Eine Frau ist samt Auto aus einem Parkhaus in Oldenburg gestürzt. Sie starb trotz Reanimationsversuche noch am Unfallort.

Oldenburg – In Oldenburg hat sich am Freitag gegen 10.30 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Auto stürzte aus einem Parkhaus am Waffenplatz Rande der Fußgängerzone mehrere Stockwerke in die Tiefe, nachdem der Wagen die Außenmauer durchbrochen hatte.

Auto durchbricht Außenmauer und stürzt aus Parkhaus – Fahrerin stirbt

Der Wagen kam auf der Neuen Straße auf dem Dach zum Liegen, die Fahrerin wurde tödlich verletzt. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Rettungskräfte betreuten vor Ort geschockte Unfallzeugen. Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden durch Trümmer beschädigt.

Derzeit ist noch unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll in dem Auto kurz vor dem Unfall auch noch ein Beifahrer gesessen haben. Es soll wohl der Ehemann der Frau gewesen sein. Dieser soll jedoch das Auto verlassen haben. Daraufhin durchbrach die Fahrerin mit dem Auto die Wand des Parkhauses und stürzte in die Tiefe.

Die Frau wurde aus dem Auto gezogen und reanimiert, aber leider erfolglos. Auf der Neuen Straße verfehlte das herunterfallende Auto laut Auskunft der Feuerwehr nur knapp eine Passantin. Die Passantin und der Beifahrer erlitten einen Schock und wurden ins Krankenhaus gebracht. Zahlreiche andere Autos wurden durch Trümmerteile beschädigt. Die Zufahrt zur Wallstraße ist derzeit gesperrt. Die Ausfahrt aus dem Parkhaus ist jedoch möglich.