Fahrraddieb läuft nach der Tat Besitzerin und der Polizei in die Arme

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Oldenburg – Ein Fahrraddieb hatte in Oldenburg nicht lange Freude an seiner Beute. Er lief der Besitzerin und der Polizei in die Arme.

Am Samstagmittag wollte eine 24-jährige Frau aus Oldenburg bei der Polizei eine Anzeige erstatten, weil am Vorabend ihr Fahrrad gestohlen worden war. Auf dem Weg zur Polizeidienststelle an der Wallstraße entdeckte sie im Bereich der Wallanlagen einen Mann, der mit ihrem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. In der Nähe war ein Polizist als Fußstreife unterwegs. Er konnte den Mann zur Rede stellen. Der 40-jährige Oldenburger räumte den Diebstahl ein, und die Frau konnte ihr Fahrrad wieder in Empfang nehmen.

Betrunken und unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs:

Am Samstag gegen 20.20 Uhr teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass ein anderer Autofahrer in starken Schlangenlinien unterwegs war. Er vermutete, dass dieser betrunken sein könnte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Autofahrer von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 36-jährigen Mann aus Oldenburg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille, zudem räumte der Mann den Konsum von verbotenen Betäubungsmitteln ein. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Betrunken, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs:

In der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei gegen 3 Uhr einen Autofahrer, der mit starken Ausfallerscheinungen in Kreyenbrück unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der 33- jährige Mann aus Wilhelmshaven alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Zudem ergab ein Drogenvortest, dass der Mann unter dem Einfluss von verbotenen Betäubungsmitteln stand. Des Weiteren stellte sich bei einer Überprüfung heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.