Aus Anhänger befreit: Alpakas und Ponys stranden bei der Polizei

In einem verschmutzten Pferdeanhänger griff die Autobahnpolizei elf Alpakas und Ponys auf. Ursprünglich waren die Einsatzkräfte aufgrund eines Unfalls bei der Tankstelle.

Oldenburg - Elf Alpakas und vier Ponys sind in Oldenburg vorübergehend auf dem Gelände der Autobahnpolizei untergekommen.

Nach einem kleinen Unfall an einer Tankstelle gerufene Beamte hatten die Tiere am frühen Dienstagmorgen in einem Transporter mit Pferdeanhänger entdeckt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Nach Angaben von Fahrer und Beifahrer sollten die Tiere von den Niederlanden nach Ungarn gebracht werden.

Fahrzeuge in technisch bedenklichem Zustand

Die Innenräume von Transporter und Anhänger seien aber stark verschmutzt gewesen, sagte die Sprecherin. Zudem seien die Fahrzeuge in einem technisch bedenklichen Zustand gewesen. So wurde die Weiterfahrt untersagt, die Tiere wurden zunächst auf einer Grünfläche der Diensthundeführer untergebracht.

Alpakas ursprünglich aus südamerikanischen Anden

Das zuständige Veterinäramt soll in die Ermittlungen einbezogen werden. Alpakas gehören wie die Lamas zu den Kamelen und stammen ursprünglich aus den südamerikanischen Anden.

dpa