Oldenburger will helfen und wird mit Basketballschläger und Messer bedroht

Von: Dierk Rohdenburg

Oldenburg – Horror in der Nacht zu Freitag: Ein 42-jähriger Mann wollte in Oldenburg nur einem Betrunkenen helfen, der gestürzt war. Dann wurde er aber mit einem Baseballschläger geschlagen und einem Messer traktiert und dabei schwer verletzt.

Zu dem Streit kam es laut Polizeibericht gegen 22.15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ammerländer Heerstraße. Ein betrunkener Mann stieß mit einem 42-Jährigen zusammen und stürzte. Der 42-jährige Oldenburger wollte dem Gestürzten noch aufhelfen, wurde aber durch diesen beleidigt und in einen Streit verwickelt.

Hierauf ging der 42-Jährige in ein nahe gelegenes Restaurant. Wenige Minuten später jedoch erschien der 22-jährige Aggressor, der zuvor gestürzt war, auch in dem Restaurant. Jetzt trug er einen Baseballschläger in seiner Hand und griff den 42-jährigen Mann direkt damit an. Das Opfer versuchte, sich vor den Schlägen zu schützen, wurde aber mehrfach am Kopf getroffen.

Täter kommt mit einem Messer zurück

Nachdem der Baseballschläger durch den Angriff zu Bruch ging, flüchtete der 22-Jährige. Kurz danach kam er aber erneut in das Restaurant und hielt dieses Mal ein Messer in seiner Hand. Nur mithilfe eines Mitarbeiters konnte das Opfer den 22-jährigen Oldenburger aus dem Restaurant drängen, hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Der 42-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Er war zwar stark verletzt, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Gegen den Schläger leitete die Polizei ein Strafverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der Mann wurde aber nach Aufnahme seiner Personalien entlassen.

Einbruch in ein Handygeschäft

In Nacht zu Freitag kam es in Oldenburg auch zu einem Einbruch in ein Verkaufsgeschäft für Mobiltelefone. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt an der Nadorster Straße und entwendete eine bisher unbekannte Anzahl an Handys. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.