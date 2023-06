Neue Ökologische Nabu-Station Oldenburger Land feierlich eröffnet

Von: Marten Vorwerk

Die Freude über die Eröffnung der Ökologischen Nabu-Station Oldenburger Land war den Protagonisten um den Nabu-Vorsitzenden Holger Buschmann (2.v.l.) am Mittwoch anzusehen. © vorwerk

„Diese Station ist ein kleiner Baustein zur Rettung der Welt“, sagte Holger Buschmann, Niedersachsen Nabu-Vorsitzender in Oldenburg über die neue Ökologische Station.

Oldenburg – „Ich bin gut gestimmt, dass wir für die Natur viel erreichen.“ Mit diesen Worten leitete Holger Buschmann am Mittwoch die offizielle Eröffnung der Ökologischen Nabu-Station Oldenburger Land (ÖNSOL) im „Schlauen Haus“ in Oldenburg ein. Der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Niedersachsen war voller Vorfreude, „diesen Schritt für den Natur- und Artenschutz zu gehen“. Die ÖNSOL ist eine der 15 neuen, im Rahmen des Niedersächsischen Weges entstandenen Ökologischen Stationen. Dafür kooperieren die Landkreise Oldenburg und Ammerland sowie die Stadt Oldenburg und betreuen ergänzend zu den Unteren Naturschutzbehörden viele Naturschutzgebiete.

Gastredner waren unter anderem der Landrat des Landkreises Oldenburg, Christian Pundt, die Landrätin des Landkreises Ammerland, Karin Harms, und Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann. Die ÖNSOL übernimmt wichtige Aufgaben bei der Schutzgebietsbetreuung. Zum Beispiel geht es darum, schützenswerte bedrohte Arten und Lebensraumtypen zu erhalten. Sie sollen von der Einrichtung der Station profitieren. Zu den Maßnahmen gehören konkret, die Beobachtung ausgewählter Arten und Lebensräume, die Planung und Durchführung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die Erfassung von Flora, Fauna und Vegetation sowie Wiedervernässungen. Vor allem die Bereiche der Fließgewässer Hunte, Lethe, Delme und Haaren werden dafür herangezogen.

Klimawandel steht derzeit im Vordergrund

„Vielen ist immer noch nicht bewusst, wie wichtig der Erhalt der Arten und deren Lebensräume für unsere Ernährung ist. Derzeit betrifft es die Menschen noch nicht so“, sagte Buschmann. Vielmehr rücke der Klimawandel in den Vordergrund. „Das spüren wir durch die hohen Temperaturen. Wenn weniger Mücken fliegen oder die Autoscheiben weniger verklebt sind, empfinden wir das erst einmal nicht als Nachteil“, ergänzte der Landesvorsitzende des Nabu und betonte abschließend: „Diese Station ist ein kleiner Baustein zur Rettung der Welt.“

Ebenfalls vor Ort war Anka Dobslaw. Sie ist Staatssekretärin im niedersächsischen Umweltministerium und erklärte: „Wir brauchen in den Gebieten Aktive vor Ort. Es gibt viele Lebensräume, die weiterentwickelt werden sollen: Geest, Moor und Marsch genauso wie viele Fließgewässer, in denen sich europaweit seltene Arten wie die Knoblauchkröte oder der Hochmoor-Bläuling tummeln.“ Der Hochmoor-Bläuling ist ein Schmetterling, der der neuen Ökologischen Station als Wappen dient.

Arbeit von bisher drei Mitarbeitern hat im November 2022 begonnen

Drei Mitarbeiter arbeiten bisher aktiv in der ÖNSOL. Sie haben ihr Engagement schon im November 2022 aufgenommen. Nicole Feige, Elisabeth Woesner und Carsten Heinecke beschäftigen sich halbtags derzeit vorrangig mit sechs Gebieten. Drei davon befinden sich im Landkreis Oldenburg. Im Delmetal geht es unter anderem um den Schutz der Bachmuschel. In den Ahlhorner Fischteichen sei die Population der Knoblauchkröte stark zurückgegangen. „Dort wollen wir neue Lebensräume für sie entwickeln“, so Feige. „Wir sind ein mobiles Team, arbeiten im Home-Office und vor Ort. Ein Büro fehlt noch. Wenn wir mehr erreichen wollen, brauchen wir natürlich mehr Mitarbeiter. Gerade Ansprechpartner vor Ort in den Gebieten sind wichtig“, betonte Woesner.

Dank der Kooperationspartner wie dem Bund für Umwelt und Naturschutz, den Niedersächsischen Landesforsten, dem Landesfischereiverband Weser-Ems, dem ehrenamtlichen Naturschutz oder dem Ökologischen Kompetenzzentrum Oldenburger Land werde „schon viel geschafft und geleistet“, so Woesner. Dennoch hoffe sie, bald mehr Mitarbeiter in der ÖNSOL begrüßen zu dürfen. Laut Ministerium ist zukünftig eine Aufstockung durch Artenschutzprojekte und zusätzliche Fördergelder geplant. Die Finanzierung erfolgt über Mittel des Landes Niedersachsen.