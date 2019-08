Neerstedts Abwehr vielversprechend

Verbandsligist verkauft sich beim Erima-Cup gegen Oberligisten teuer

+ © Büttner Von allem etwas dabei: Neuzugang Fenna van Dreumel und die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt beendeten das eigene Turnier um den Erima-Cup mit einer Niederlage, einem Unentschieden und einem Sieg als Fünfter. © Büttner

Platz vier bei den Männern, Rang fünf bei den Frauen: Für die Teams des TV Neerstedt hat es bei den eigenen Turnieren um den Erima-Cup nicht für vordere Plätze gereicht. Gleich zweimal hatte der TV Cloppenburg in der Neerstedter Sporthalle Grund zum Jubeln. Nachdem die Oberliga-Männer des TVC bereits am Samstag ganz oben auf dem Podest gestanden hatten, machten es ihnen die Frauen am Sonntag durch einen 14:9-Erfolg im Finale gegen GW Mühlen nach.