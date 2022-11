89-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Totalschaden: das Auto der Oldenburgerin. © Polizei

Nach einem Verkehrsunfall auf der Ammerländer Heerstraße in Oldenburg musste eine 89-jährige Autofahrerin am Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Oldenburgerin war um 20.25 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Ammerländer Heerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus ungeklärten Gründen kam die 89-Jährige plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Ford Fiesta auf die Fahrbahn zurück und kam dort querstehend schließlich zum Stillstand.

Die 89-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. An ihrem Auto entstand erheblicher Schaden.

Weitere Meldung:

Oldenburg - In Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag gegen 10 Uhr wurde an der Bernhard-Winter-Straße die Seitenscheibe eines Ford Focus eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein Behälter mit Bargeld entwendet. Etwa in derselben Tatzeit kam es an der Franz-Reyersbach-Straße zum Aufbruch eines Opel Astra. In diesem Fall hatte der Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen und eine Sonnenbrille sowie eine Geldbörse mit Bargeld entwendet.

Am Dienstag gegen 13 Uhr schlug ein Täter an der Jawlenskystraße zwei Scheiben auf der Fahrerseite eines dort abgestellten VW Golf ein. Gegenstände wurden offenbar nicht entwendet. Der Täter wurde hierbei von einer Zeugin fotografiert, ihm gelang jedoch die Flucht.

Rucksack und Mobiltelefon gestohlen

Schließlich kam es am Dienstag zwischen 15 und 16.30 Uhr im Harreweg zum vierten Diebstahl: Aus einem unverschlossenen VW Transporter entwendete ein bis dahin unbekannter Dieb einen Rucksack sowie ein Mobiltelefon. Der Geschädigte dieses Diebstahls, ein 18-Jähriger aus Meppen, konnte sein gestohlenes Handy allerdings orten. Demnach sollte sich das Mobiltelefon in einem Mehrfamilienhaus an der Hans-Fleischer-Straße befinden.

Der 18-Jährige benachrichtige umgehend die Polizei, die schließlich ein Streifenteam an die beschriebene Adresse entsandte.

Als die Beamten vor dem Grundstück eintrafen, verließ ein Mann gerade das Mehrfamilienhaus und trat auf die Straße. Daraufhin wählten die Beamten die Nummer des entwendeten Telefons, bis es in der Hosentasche des 31-jährigen Oldenburgers klingelte.

Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts mehrerer Diebstahlsdelikte ermittelt.