Missbrauchsvorwurf: Betreuer aus Oldenburg soll sich an Kindern vergangen haben

Von: Johannes Nuß

Teilen

Gegen einen Betreuer des Hochbegabten-Vereins „Mensa in Deutschland“ werden schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben. Er war auch an Oldenburger Schulen im Einsatz. © düa/Symbol

Gegen einen Betreuer des Hochbegabten-Vereins „Mensa in Deutschland“ werden schwere Missbrauchsvorwürfe erhoben. Er war auch an Oldenburger Schulen im Einsatz.

Oldenburg – Die Vorwürfe, die erhoben werden, sind heftig. Umso schlimmer ist es, wenn sie wahr sind: Wie die Nordwest-Zeitung berichtet, wird aktuell gegen einen Jugendbetreuer aus der Region Oldenburg wegen Missbrauchsvorwürfen ermittelt. In einem Fall soll es sich sogar um „Vergewaltigung in besonders schwerem Fall“ handeln, heißt es. Zunächst hatte der Spiegel über Missbrauchsvorwürfe gegenüber einem Betreuer des Hochbegabten-Vereins „Mensa in Deutschland“ berichtet.

Nach Informationen der NWZ soll der Mann aus dem Raum Oldenburg stammen und sei auch an Oldenburger Schulen im Einsatz gewesen.

Missbrauchsvorwurf: Betreuer aus Oldenburg soll sich an Kindern vergangen haben

Wie es in dem Bericht heißt, sollen die Opfer des Oldenburger zwischen 13 und 21 Jahre alt gewesen sein. Inzwischen lägen mehrere Anzeigen gegen den Mann vor, nachdem vier mutmaßliche Opfer des Mannes im Nachrichtenmagazin Spiegel die Geschehnisse geschildert hatten. Weiter heißt es, dass der Mann für den Hochbegabten-Verein zwischen 2011 und 2022 elf Jahre lang im Einsatz war – und das im gesamten Bundesgebiet. Außerdem soll er als „sehr engagiert“ gegolten haben, schreibt die NWZ weiter.

Missbrauchsvorwurf: Betreuer aus Oldenburg soll sich an Kindern vergangen haben

Wie Simon Kurka, Vorstand im Oldenburger Verein „Event“, der NWZ bestätigte, soll der Mann auch an mehreren Veranstaltungen im Raum Oldenburg beteiligt gewesen sein. Konkret soll es sich um die Veranstaltungen „Lange Nacht der Mathematik“ und „Nachtolympiade“ handeln, die an Oldenburger Schulen durchgeführt werden. Nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, sei der Mann von sämtlichen Veranstaltungen ausgeschlossen worden.

Wie es in dem Bericht der NWZ weiter heißt, sollen sich nach Aussage von Kurka die Taten des Mannes hauptsächlich „in ganz weiten Teilen auf Camps des Vereins ,Mensa in Deutschland‘ ereignet haben.“ Trotzdem räumt er ein: Ein Tatvorwurf soll sich aber auch auf ein Vorkommnis bei einer Nachtolympiade in Oldenburg beziehen. Und weiter: Der Verein „Event“ nehme die Vorwürfe sehr ernst, so Kurka. Dafür hätten sich in der Vergangenheit zu viele mutmaßliche Opfer bei ihm persönlich gemeldet.