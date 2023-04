„Letzte Generation“ pflanzt 1.000 Bäume in Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Pflanzen statt blockieren: Die „Letzte Generation“ setzte 1.000 Bäume in die Erde. © Letzte Generation

Oldenburg – Unterstützer der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ haben am Sonntag in den frühen Morgenstunden 1 000 sogenannte „gerettete Bäume“ standortgerecht in Oldenburg am Schlossplatz und auf der Trasse der A20 gepflanzt.

„Wir wünschen und Wälder statt Autobahnen”, wird Ruben (20, Student) in einer Pressemitteilung der Gruppe zitiert. Politiker in Berlin hätten gerade verhindert, dass 50.000 solcher Bäume an Menschen verteilt werden können. Die Bäume seien in Berlin unerwünscht.

„Bäume zu pflanzen wird natürlich nicht reichen, um Kipppunkte und damit den Klimakollaps zu verhindern. Aber in was für einer Welt leben wir, wenn Tausende Bäume nun weggeworfen werden müssen, da sie nicht in die Erde dürfen?“, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir wünschen uns, dass alle von uns gesetzten Bäume anwachsen dürfen. Wir freuen uns, wenn Oberbürgermeister Krogmann in der Zwischenzeit mit uns ehrlich zusammen kommt. Dann können wir besprechen, welche Schritte uns wirklich aus der Krise führen können und wie er uns dabei unterstützen kann einen Gesellschaftsrat von der Bundesregierung zu fordern”, sagt Ulrike Hurka (45, Mutter von vier Kindern).

Massive Kritik an der Gruppe

Die Gruppe war vor Kurzem massiv kritisiert worden, als sie direkt vor dem Kanzleramt in Berlin einen Baum abgesägt hatte. Mit der jetzigen Aktion würden Unterstützer der „Letzten Generation“ der an die Gruppe gestellten Forderung nachkommen und Bäume pflanzen, um den Protest nachhaltig und unignorierbar in der Stadt Oldenburg zu auszudrücken, so die „Letzte Generation“. Die friedliche Störaktion in Oldenburg sei die Fortführung von Protestaktionen in Städten im gesamten Bundesgebiet. „Als Bürger, die erkannt haben, dass sie Teil der letzten Generation vor den Kipppunkten sind, fordern wir die Abgeordneten des Bundestags auf, einen Gesellschaftsrat einzuberufen. Denn die Bundesregierung kommt ihrer verfassungsmäßigen Pflicht, unsere Lebensgrundlagen, Freiheit und Demokratie zu schützen, nicht nach“, heißt es weiter.