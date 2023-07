„Letzte Generation“ blockiert Pferdemarkt in Oldenburg - Straße wieder frei

Von: Dierk Rohdenburg

Mitglieder der „Letzten Generation“ bei der Protestaktion in Oldenburg. © Letzte Generation.

Oldenburg – Der Pferdemarkt in Oldenburg wurde am Donnerstagvormittag seit 11.10 Uhr durch eine Aktion der Gruppe „Letzte Generation“ blockiert. Mittlerweile ist die Straße wieder frei.

Artikel, 6. Juli, 11.30 Uhr: Die Aktivisten haben sich auf der Straße festgeklebt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Pferdemarkt. Die Polizei ist vor Ort. Auch Busse kommen nicht durch. Fahrgäste haben die Busse verlassen und laufen weiter.

„Engagierte Bürger unterbrechen auf der Heiligengeiststraße am Pferdemarkt den todbringenden fossilen Alltag“, heißt es in einer Pressemitteilung der „Letzten Generation“. „Entschlossen leisten Klimaschützer vor den Kipppunkten heute friedlichen Widerstand gegen das Versagen der Bundesregierung im Klima-Notfall. Mit der Forderung nach einem Gesellschaftsrat und klebten sie sich auf der Straße fest“, heißt es weiter.

Protestierende aus dem Gesundheitswesen

Zu den Unterstützern gehören laut Mitteilung Menschen aus dem Gesundheitswesen. Armin Lühder (25), Kunsttherapeut im Studium, über seine Motivation: „Wir alle sind auf eine gute medizinische und therapeutische Versorgung, einen funktionierenden Rettungsdienst und eine überlebenswichtige Medikamentenversorgung angewiesen. Doch all das wird in der Klimakatastrophe nicht mehr zu gewährleisten sein. Wir möchten es nicht wahrhaben, aber das Gesundheitssystem wird als eines der ersten Systeme zusammenbrechen. Es ist schon jetzt am Limit. Unser Job ist Leben retten, daher sitze ich hier.“

Mitglieder der „Letzten Generation“ bei der Protestaktion in Oldenburg. © Letzte Generation

Neben ihm saß Christiane Altmann, (54). Sie sagt über ihren Protest: „Als Hebamme und Heilpraktikerin für Psychotherapie stehe ich mit meiner Arbeit für einen gesunden Anfang auf dieser Erde. Ich sehe mich als Fürsprecherin für Frauen, Schwangere und Babies, die von den Auswirkungen der Klimakrise besonders betroffen sind. Dem verantwortungslosen ,weiter so‘ der Bundesregierung kann ich nicht tatenlos zusehen.”