Gegen Baum geprallt: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Von: Dierk Rohdenburg

Zwei lebensgefährlich Verletzte mussten aus dem Fahrzeug geborgen werden. © Malte Christians/dpa (Symbolbild)

Oldenburg – Zwei lebensgefährlich verletzte Personen und drei Schwerverletzte gab es am Sonntag bei einem schweren Unfall in Westerstede.

Laut Polizeibericht befuhr eine 35-Jährige aus der Gemeinde Apen mit vier Mitfahrern die L821 in Richtung Apen. Ausgangs einer Rechtskurve in der Ortschaft Westerloy kam das Wagen aus ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

Die Fahrerin und die 21-jährige Beifahrerin aus der Gemeinde Uplengen wurden lebensgefährlich verletzt. Drei auf der Rücksitzbank befindliche Mitfahrer (36-Jähriger, 37-Jährige und 25-Jähriger aus der Gemeinde Detern) wurden schwer verletzt. Die fünf Fahrzeuginsassen wurden mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L821 blieb für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bis 5.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Auto in Vollbrand

Am Sonntag kam es um 0.50 Uhr auf dem Hinterhof eines Grundstückes an der Hauptstraße in Edewecht zu einem Vollbrand eines geparkten Autos.

Der Fahrzeugnutzer selbst entdeckte laut Angaben der Polizei zufällig den Brand und leitete gemeinsam mit einer weiteren Bewohnerin des Hauses erste Löschversuche ein. Zeitgleich wurde ebenfalls eine im Nahbereich befindliche Funkstreifenwagenbesatzung auf die Rauchentwicklung aufmerksam, sodass umgehend die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Edewecht und Osterscheps alarmiert werden konnten.

Das Auto stand schnell in Vollbrand. © Polizei

Angrenzendes Mehrfamilienhaus bleibt unversehrt

Insgesamt 35 Kräfte konnten zwar das Ausbrennen des Autos und die Zerstörung eines Carports nicht mehr verhindern, jedoch ein Übergreifen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus. Während des Löscheinsatzes wurde die Hauptstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.