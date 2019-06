Landkreis schreibt Kunst- und Kulturpreis aus

Schwerpunkt: Bildende Kunst / Bürger können bis 15. August Vorschläge einreichen

+ Preisträger 2017 waren Hella Einemann-Gräbert (r.) sowie Jan Kratzmann, Karl Pätau und Annika Stolle (v.l.) vom Verein „Neerstedter Bühne“. archivFoto: schneider

Landkreis Oldenburg – „Dieses Mal ist es vielleicht etwas schwieriger“, sagt Bernd Bischof, Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses des Landkreises Oldenburg. Er ist eins der sechs Jury-Mitglieder, die entscheiden, wer den Kunst- und Kulturpreis erhält – die meisten von ihnen sind auf diesem Gebiet Laien. War der Fokus von 2017, Schauspiel und Niederdeutsch, noch etwas alltagsnäher, richtet sich die aktuelle Ausschreibung an Bildende Künstler. Bischof, der zum zweiten Mal in der Jury sitzt, ist gespannt, was auf ihn zukommt.