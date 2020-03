Coronavirus erreicht Landkreis Oldenburg: 54-jähriger Wardenburger infiziert

Jetzt gibt es auch im Landkreis Oldenburg den ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 54-Jährigen aus der Gemeinde Wardenburg.

Wardenburg – Im Landkreis Oldenburg gibt es den ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2. Es handelt sich dabei um einen 54-jährigen Mann aus der Gemeinde Wardenburg, teilte der Landkreis Oldenburg am Montagnachmittag mit. Weil die Erkrankung in milder Form verläuft, befindet er sich in häuslicher Isolation. Eine Unterbringung im Krankenhaus sei aktuell nicht notwendig.

Angesteckt hat sich der Mann vermutlich auf einer Urlaubsreise mit einer Reisegesellschaft im Risikogebiet Südtirol. Schon während der Reise haben sich erste relevante Krankheitssymptome entwickelt. Der Erkrankte handelte sehr umsichtig und informierte schon auf der Rückfahrt das Gesundheitsamt in Oldenburg, da der Bus dort eintraf. Sofort bei Ankunft wurde für alle Reisenden eine vorsorgliche 14-tägige häusliche Isolation verfügt und bei Reisenden mit Krankheitssymptomen ein Abstrich genommen. Die Heimfahrt in den Wohnort machte der Erkrankte gemeinsam mit einer weiteren Person aus dem Landkreis Oldenburg im eigenen Auto, ohne jeglichen Kontakt zu weiteren Personen. Die Kontaktperson ist ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Zur Analyse gingen die genommenen Proben in das Labor des Landesgesundheitsamtes. Von dort kam am am Montagnachmittag das Ergebnis einer Corona-Infektion bei dem 54-jährigen. „Die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsämtern hat hervorragend und reibungslos funktioniert. Eine weitere Infektionskette konnte somit sofort unterbrochen werden“, kommentierte Landrat Carsten Harings die Entwicklung.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg ist ständig in Kontakt mit dem Erkrankten und der Kontaktperson. Die Kreisverwaltung appelliert an die Bürger, nach Möglichkeit Reisen in Risikogebiete zu vermeiden.

Das Coronavirus ist bereits in Bremen und Oldenburg nachgewiesen worden, allerdings ist dieser Fall der erste im Landkreis Oldenburg. Die Verwaltung hat eine Hotline eingerichtet und ist bei Fragen zum Thema unter der Telefonnummer 04431/85100 erreichbar.