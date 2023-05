Ladendieb greift zu Pfefferspray

Polizei im Einsatz. © dpa

Oldenburg – Nach einem versuchten Ladendiebstahl hat ein Unbekannter am Montag in der Oldenburger Innenstadt zwei Männer mit Pfefferspray verletzt.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Inhaber eines Brillengeschäfts an der Langen Straße um 16.15 Uhr auf der Wache gemeldet und angegeben, dass ein Kunde kurz zuvor versucht habe, eine hochwertige Sonnenbrille zu entwenden.

Dazu habe er ein Sicherungsetikett entfernt. Nachdem der Geschäftsführer den Mann ansprach, habe dieser ohne Beute fluchtartig das Geschäft verlassen. Der Optiker sei dem Mann durch die Baumgartenstraße in den Pistolengang gefolgt. Gemeinsam mit einem weiteren, 36-jährigen Zeugen, habe er dort versucht, den Flüchtigen aufzuhalten. Der Unbekannte habe in diesem Moment eine Dose mit Pfefferspray aus der Tasche gezogen und die beiden Männer damit besprüht. Zudem soll er sie mit einem Klappmesser bedroht haben, bevor er in Richtung Rathausmarkt flüchten konnte.

Den Angaben zufolge soll es sich bei dem Täter um einen etwa 50 bis 55 Jahre alten und 1,75 Meter großen, untersetzten Mann gehandelt haben. Er habe kurzrasierte graue Haare und eine Brille mit kleinen, eckigen Gläsern gehabt. Bekleidet sei er mit einer dunkelblauen Jacke sowie einem blauen Basecap gewesen. Zeugen rufen die Nummer 0441/7904115 an.