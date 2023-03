Preisbremse: EWE teilt mit, was Kunden zahlen müssen

Von: Dierk Rohdenburg

Die EWE informiert über die Auswirkungen der Strom- und Gaspreisbremse. © EWE

Oldenburg – Mit individuellen Kundenschreiben informiert die EWE aktuell über die am 1. März in Kraft tretenden Preisbremsen für Strom, Erdgas und Wärme.

Die staatlichen Entlastungen werden dann bei rund 50 Prozent der EWE-Kunden greifen – die übrigen verfügen aktuell über Verträge, deren Konditionen ohnehin unterhalb der Preisbremsen liegen.

Für die betreffenden Kunden setzt die EWE die Preisbremsen um, ohne dass diese selbst aktiv werden müssen. Die EWE passt nach eigenen Angaben den Monatsabschlag rechtzeitig an und informiert in den Kundenschreiben darüber, wie sich der neue Betrag errechnet. Erklärvideos in den sozialen Medien und ausführliche Erläuterungen auf der Internetseite www.ewe.de ergänzen das Informationsangebot.

Berechnungsgrundlage ist der prognostizierte Jahresverbrauch

Grundlage für die Berechnung der Gas- und Wärmepreisbremse ist der im September 2022 prognostizierte Jahresverbrauch. Hierbei handelt es sich um den gleichen Wert, der bereits für die Ermittlung der Winterhilfe im Dezember 2022 herangezogen wurde.

Für 80 Prozent dieser Verbrauchsprognose wird der Preis bei 12 Cent/kWh (Erdgas) bzw. 9,5 Cent/kWh (Wärme) gedeckelt. Für die restlichen 20 Prozent gilt weiterhin der vertraglich vereinbarte Preis. Grundlage für die Gas- und Wärmepreisbremse ist das Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG).

Sparen bleibt weiter wichtig und lohnt sich

Die Berechnung der Strompreisbremse erfolgt auf Grundlage der aktuellen Jahresverbrauchsprognose des Netzbetreibers. Für 80 Prozent dieser Verbrauchsprognose wird der Preis bei 40 Cent/kWh gedeckelt. Für die restlichen 20 Prozent gilt auch hier der vertraglich vereinbarte Preis. Grundlage für die Strompreisbremse ist das Strompreisbremsengesetz (StromPBG).

Die EWE weist ihr Kunden darauf hin, dass Energiesparen weiter wichtig bleibt: Denn je geringer der Gesamtverbrauch ist, desto kleiner ist der Anteil des Verbrauchs jenseits der festgelegten Preisbremse von 12 Cent/kWh (Erdgas) bzw. 9,5 Cent/kWh (Wärme) sowie 40 Cent/kWh (Strom). Es lohnt sich also trotz der Preisbremsen auch weiterhin, sparsam mit Energie umzugehen.

Ausführliche Informationen inklusive Beispielrechnungen, Erklärvideo und Erläuterungen auf Englisch, Polnisch, Türkisch, Russisch und Portugiesisch gibt es unter: www.ewe.de/energiemarkt-aktuell