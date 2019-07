Stammtisch findet nicht statt: Keine Spur von AfD-Mitgliedern

An der Graf-Anton-Günther-Schule

+ Das Zeichen der Graf-Anton-Günther-Schule.

Wildeshausen/Oldenburg – Stellvertretende Schulleitung, Pressevertreter, antifaschistische Gruppen und die Polizei versammten sich am Mittwochabend vor dem Graf-Anton-Günter-Gymnasium in Oldenburg, die in Trägerschaft des Landkreises Oldenburg ist. Von Mitgliedern oder Sympathisanten der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) war hingegen nichts zu sehen.