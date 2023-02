„Letzte Generation“ blockiert Autobahnausfahrt in Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Blockade in Oldenburg: Vier Klimaaktivisten stoppten den Verkehr auf der Autobahnabfahrt Harentor. © Letzte Generation

Oldenburg – Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation Deutschland“ haben am Donnerstag ab 8.26 Uhr in Oldenburg die Autobahnabfahrt Haarentor blockiert.

Es meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei und berichteten von der Sitzblockade. Vier Personen hatten sich auf die Fahrbahn gesetzt, wobei die beiden äußeren Aktivisten sich auch an der Fahrbahn festklebten.

Die beiden mittleren Aktivisten waren nur an den Händen zusammengeklebt, um bei einem Rettungsdiensteinsatz gemeinsam zur Seite gehen und die Fahrbahn freigeben zu können.

Die Polizei sperrte die Abfahrt Haarentor, um so eine Gefährdung der wartenden Verkehrsteilnehmer sowie der sitzenden Personen zu verhindern. Zeitgleich wurden erste Gespräche mit dem einen Mann und drei Frauen geführt. Die Blockade wurde durch die Polizei als Versammlung eingestuft. Die Sitzenden wurden aufgefordert, die Fahrbahn zu verlassen. Da das nicht geschah, löste die Polizei den Kleber und brachte die Aktivisten auf den Gehweg. Der Verkehr konnte schnell wieder frei gegeben werden, sodass es nach Angaben der Polizei lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Verstoß gegen das Versammlungsgesetz

Bei allen Personen wurden im Anschluss die Personalien festgestellt und erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Die Polizei leitete gegen die Aktivsten im Alter von 20 bis 42 Jahren Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und wegen Nötigung ein.

Laut Mitteilung der „Letzten Generation“ wollten die Klimaschützer friedlichen Widerstand gegen das Versagen der Bundesregierung im Klimanotfall leisten. Man habe sich mit der Forderung nach einem Gesellschaftsrat auf der Autobahnausfahrt Haarentor festgeklebt.

Mutter und Tochter bei der Aktion dabei

„Unsere Regierung kommt ihrer grundgesetzlichen Verpflichtung, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, nicht nach“, wird Eika Jacob, Mutter von vier Kindern, in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir rasen weiter in Richtung Klimakollaps, in Richtung Hitze, Hunger und Unbewohnbarkeit weiter Teile der Erde. Wir fordern die Regierung dazu auf, als Notfallsitzung einen Gesellschaftsrat einzuberufen, der die notwendigen Maßnahmen beschließt, um das Kippen in eine tödliche Heißzeit noch zu verhindern.”

Ihre Tochter Ronja Jacob, die ebenfalls friedlichen Widerstand leistete, ergänzte in der Mitteilung: „Wir haben nur wenige Jahre, in denen wir den fossilen Pfad der Vernichtung noch verlassen können. Aber die Regierung fördert weiter fossile Konzerne und Profite für das reichste 1 Prozent unserer Gesellschaft, statt Sicherheit für alle zu schaffen.”