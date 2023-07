Großleitstelle warnt vor Starkregen und Hagel im Oldenburger Land

Von: Dierk Rohdenburg

Am Sonntagabend könnte es wieder ungemütlich werden. © dpa

Oldenburg – Die Großleitstelle Oldenburg Land (GOL) warnt vor starken Gewittern auch im Landkreis Oldenburg. Auch herftiger Hagel ist möglich.

„Ab dem späteren Nachmittag rechnen wir mit von Südwesten aufkommenden starken Gewittern mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern auf den Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) aus Süd bis Südwest sowie kleinkörnigem Hagel, nordostwärts ausweitend“, teilte die Großleitstelle mit.

„Unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 l/qm in kurzer Zeit, schweren Sturmböen um 95 km/h (Bft 10) und großkörnigem Hagel um drei Zentimeter sind wahrscheinlich. Lokal sind in der Westhälfte bis zum späten Abend orkanartige Böen oder Orkanböen zwischen 105 und 120 km/h (Bft 11/Bft 12) sowie heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 l/qm in kurzer Zeit gering wahrscheinlich.“

Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Meteorologen soll das Unwetter das gesamte GOL-Gebiet ab 18 Uhr erreichen. Dazu gehören die Landkreise Ammerland, Cloppenburg, Wesermarksch, Oldenburg sowie die Städte Delmenhorst und Oldenburg.

Feuerwehren sind sensibilisiert

Mittlerweile wurden die Führungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sensibilisiert und informiert. Das Personal der Leitstelle wird durch dienstfreies Personal stufenweise aufgestockt. Bei Bedarf wird das System „KeinNotfall.de (https://keinnotfall.de/)“ freigeschaltet. Die Feuerwehrhäuser sind dann besetzt. „Es ist erneut damit zu rechnen, dass wir viele Notrufe erhalten, die uns über Stunden stark beanspruchen könnten. Wir würden uns freuen, wenn alle Bürger entsprechend sensibilisiert werden, nur dann die Notrufnummer 112 zu wählen, wenn wirklich ein Notfall oder eine Notfallsituation vorliegt“, heißt es abschließend.