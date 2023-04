Fiat überschlägt sich, doch niemand will gefahren sein

+ © Polizei Der Fiat überschlug sich. Der Fahrer ist derzeit unbekannt. © Polizei

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Oldenburg – Horror-Unfall am späten Freitag gegen 23.30 Uhr. Ein Fiat Panda überschlug sich in der Nähe einer Kirche in Edewecht. Doch wer hinter dem Lenkrad saß, ist unklar.

Laut Polizeibericht von Samstag hat sich ein schwarzer Fiat Panda auf der Küstenkanalstraße (Bundesstraße 401) in Edewecht-Süddorf in Höhe der Martin-Luther-Kirche infolge eines Verkehrsunfalls überschlagen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Kleinwagen zuvor die B 401 aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Papenburg. Aus bislang unbekannten Gründen wurde eine Vollbremsung veranlasst und der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Fiat gegen die Schutzplanke, überschlug sich und kam auf dem rechten Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Gäste einer Feier wollen helfen

Mehrere Gäste einer in der unmittelbaren Nähe befindlichen Feier eilten nach draußen, um Hilfe zu leisten. Da sich beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzung niemand der angetroffenen Personen als Fahrer zu erkennen gab und sich der Verdacht der Unfallverursachung gegen einen 19-jährigen alkoholisierten jungen Mann aus der Gemeinde Edewecht erhärtete, wurde bei diesem eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Mittlerweile wurde bekannt, dass unmittelbar nach diesem Verkehrsunfall eine bislang unbekannte Frau mit einem Auto angehalten und ihre Hilfe als Ärztin angeboten hat. Diese Ärztin wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter Telefon 04403/927115 zu melden.

Unfallflucht in Westerstede:

Am Sonnabend, 22. April, ereignete sich gegen 11.15 Uhr in Westerstede auf der Straße „Am Esch“ ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Autos beabsichtigte, nach links auf die Eichendorffstraße abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem nachfolgenden Wagen, der seinerseits zum Überholen angesetzt hatte. In diesem Zusammenhang werden insbesondere Hinweise auf den Fahrer eines zum Unfallzeitpunkt in die Breslauer Straße abbiegenden schwarzen SUV oder Pick-up gesucht, der möglicherweise beim Abbiegen überholt worden sein könnte.