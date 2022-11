Explosion im Baustellen-Klo: Funken fliegen aus dem WC

Von: Dierk Rohdenburg

Oldenburg – Drei unbekannte Täter haben am Mittwochabend an der Nadorster Straße in Oldenburg ein Baustellen-WC zerstört. Das berichtet die Polizei.

Die Behelfstoilette aus Kunststoff war auf einem Baustellengelände aufgestellt. Um 22 Uhr meldete sich ein Zeuge über Notruf bei der Polizei und schilderte, dass er zuvor einen Knall wahrgenommen und dann gesehen habe, wie Funken aus dem Klohäuschen sprühten. Das Kunststoffgehäuse der Toilette sei dabei auseinandergerissen worden. Ein weiterer Zeuge habe unmittelbar danach auf der anderen Straßenseite der Nadorster Straße drei Personen gesehen, die nach der Explosion herumgröhlten und sich offenbar zujubelten. Die Gruppe habe sich anschließend entfernt.

Bei den drei Tatverdächtigen soll es sich um zwei 25- bis 35-jährige Männer und eine 20- bis 25-jährige Frau gehandelt haben. Einer der Männer sei 1,60 Meter groß, kurzhaarig und mit einem hellen, beigefarbenen Mantel bekleidet gewesen. Der andere sei 1,75 Meter groß und dunkelblond gewesen. Die weibliche Mittäterin soll 1,85 Meter groß gewesen sein, sie habe blonde, hochgebundene Haare und ein Tattoo am Hals gehabt sowie dunkle Kleidung getragen.

Ob die Explosion durch einen Feuerwerkskörper oder andere explosive Stoffe wie Gase ausgelöst wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Fußgängerin schwer verletzt:

Bei einem Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße in Oldenburg ist am Mittwoch eine 56-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Oldenburgerin war von einem 22-jährigen Autofahrer angefahren worden.

Der 22-Jährige war um 7.20 Uhr mit seinem Renault Twingo auf dem östlichen Abschnitt der Stedinger Straße in Richtung Bremer Straße unterwegs. An der Kreuzung Nordstraße wollte der Wilhelmshavener bei Grün nach links abbiegen, um der Stedinger Straße weiter zu folgen. Ebenfalls bei Grün überquerte die 56-jährige Fußgängerin zur selben Zeit die Stedinger Straße in östlicher Richtung. Der Autofahrer missachtete den Vorrang der Oldenburgerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 56-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.